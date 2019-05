Dal palco di Taranto | il pensiero del libero e pensante Primo maggio | l' intervento del

Salvini contestato a Tivoli - lui sfotte Dal palco : “Mi fate tenerezza - con il lavoro non c’entrate nulla” : “Faremo un’area geografica che protegge i comunisti, perché sono una specie simpatica. Quelli che nel 2019 credono nella falce e martello mi fanno simpatia”. Così il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini si è rivolto ad un gruppetto di contestatori arrivati nel corso del suo comizio elettorale a Tivoli. “Ero preoccupato perché non avevo visto ancora cinque comunisti – ha aggiunto – Ora sono arrivati i ...

Il nuovo Marco Mengoni si trasforma Dal vivo : "Ora più sicuro sul palco" : nostro inviato a Torino Allora diciamolo subito: Marco Mengoni non è mai stato così convincente sul palco. L'altra sera al PalaAlpitour ha battezzato l'Atlantico Tour italiano dopo aver fatto un po' ...

Cantù - Salvini fa salire i bambini sul palco : “No a quelli confezionati Dall’Africa - non mi piace sostituzione di popoli” : “È questa l’Italia a cui stiamo lavorando, che i figli nascano in Italia e che non ci arrivino sui barconi dall’altra parte del mondo già confezionati”. Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, pronuncia queste parole a Cantù mentre chiama sul palco una madre con sei figli insieme ad altre famiglie accorse per il comizio del leader leghista: “C’è una certa sinistra che sostiene che dato che c’è una crisi demografica in Italia c’è bisogno ...

'Essere Leonardo da Vinci' - il Genio rivive a 500 anni Dalla morte tra cinema e palcoscenico : Cinquecento anni dopo la sua morte Leonardo rivive tra cinema e palcoscenico. Tratto dallo spettacolo teatrale di successo internazionale Essere Leonardo da Vinci. Un'intervista impossibile , il film ...

25 aprile - il sindaco leghista di Finale Emilia evoca il gerarca fascista. L'Anpi scende Dal palco : L'ira dei partigiani: "Revisionismo sciagurato". Il Pd e la sinistra: "Una mancanza di rispetto per chi è morto per la nostra libertà"

Di Maio contro Salvini e Lega : da legittima difesa a famiglia - da autonomie alle giunte regionali. Gli attacchi Dal palco : Dal “proliferare di armi” alla richiesta di autonomia che “penalizzerebbe alcune regioni”, dal concetto “sbagliato e a cui ci opponiamo” di famiglia e del ruolo della donna alle giunte regionali sarde e lucane non ancora al lavoro fino alle alleanze in Europa. Dal palco di Perugia, il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, ha attaccato le politiche di Matteo Salvini e della Lega. L'articolo Di Maio ...

Dal 2020 la Dakar cambia palcoscenico : Dal 2020 il rally raid più celebre al mondo si correrà in Medio Oriente, in Arabia Saudita. Si apre la terza

Fridays for Future - migliaia di giovani in piazza a Roma con Greta : Dal 'palco a peDali' al 'filo per il clima' - LE IMMAGINI : Oggi a Roma migliaia di giovani sono scesi di nuovo in piazza per chiedere ai governi di tutto il mondo di fare presto a combattere il riscaldamento globale , perché il clima è già cambiato. La ...

Fridays for Future - migliaia di giovani in piazza a Roma con Greta : Dal ‘palco a peDali’ al ‘filo per il clima’ – LE IMMAGINI : “Ci siamo rotti i polmoni“, “Fate girare le pale, non fateci girare le palle”, “Riscalda il tuo cuore e non il tuo pianeta”. C’è l’appello di una generazione nelle scritte dei cartelli dei ragazzi e delle ragazze del Fridays for Future. Oggi a Roma migliaia di giovani sono scesi di nuovo in piazza per chiedere ai governi di tutto il mondo di fare presto a combattere il riscaldamento globale, ...

Una “scanDalosa” Madame Butterfly al Teatro San Carlo : la soprano in scena senza veli sul palco. Poi ci ripensa e fa ritirare le foto “hard” : Un bel dì vedremo… due bellissimi seni spuntare dal setoso kimono di Madame Butterfly. Insieme al parterre gremitissimo della Prima al San Carlo sono con il fiato sospeso aspettando l’ultima scena dell’atto primo, quando Madame si lascia scivolare con infinita grazia da geisha l’indumento, un attimo prima di concedersi al tenente Pinkerton. Il linguaggio del corpo è forte quanto la musica di Puccini. La tensione erotica/emotiva è alle ...

Coachella 2019 - le bellissime del primo weekend su e giù Dal palco : A conclusione del primo weekend (di due) del Coachella 2019, si può fare un bilancio provvisorio della nuova edizione del Festival che di certo non cambierà nemmeno dopo la seconda parte (cioè il weekend di Pasqua): a fare da padrona all2019;evento di tre giorni è la bellezza femminile, sopra e sotto al palco, confermando la definizione secondo cui il Coachella è il Festival più cool dell2019;anno, oltre che ...

Greta Thunberg arriva a Roma. E per lei è pronto un palco alimentato a peDali : Greta, ma anche Francesca, Alice, Claudio e tutte le ragazze e i ragazzi dei FridaysforFuture, le manifestazioni contro il riscaldamento globale. Un’idea che nasce e si ispira proprio alle manifestazioni di Greta Thunberg, 16 anni, giovane attivista svedese che davanti al Riksdag a Stoccolma reggeva il cartello “Skolstrejk för klimatet” (Sciopero scolastico per il clima). Da quel giorno il movimento #FridaysForFuture è diventato globale: ...

La caduta Dal Paradiso - sul palco di Jesolo il botto del cantante dei Thegiornalisti : la prima tappa del tour inizia così : Sul palco di Jesolo, prima tappa del tour Love, Tommaso Paradiso stava cantando uno dei brani più noti della band di cui è frontman, i Thegiornalisti, e cioè Questa nostra stupida canzone d’amore. Paradiso, però, non si è accorto di una botola aperta al centro del palco. E per lui il tour è iniziato col botto. Video Youtube L'articolo La caduta dal Paradiso, sul palco di Jesolo il botto del cantante dei Thegiornalisti: la prima tappa del ...

Rovigo - attrice cade Dal palco. Indaga la procura : Rovigo, 28 marzo 2019 - Sono stabili le condizioni di salute dell'attrice caduta , l'altra mattina, dal palco del Teatro Sociale durante la messa in scena dello spettacolo che era stato organizzato ...