Dai Mondiali alla Champions che vita dura

Atletica – Daisy Osakue show in Texas : disco a 61.35 e pass per i Mondiali di Doha : Grande prova di Daisy Osakue nella notte italia: la 23enne lanciatrice migliora il suo primato personale lanciando il disco a 61.35 e stacca il pass per i Mondiali di Doha Straordinaria Daisy Osakue in Texas nella notte italiana. La 23enne lanciatrice torinese sbarca ai Mondiali di Doha (27 settembre-6 ottobre) grazie ad un sorprendente 61,35 nel disco, primato personale migliorato di oltre un metro e nona prestazione italiana di sempre, ...

Mondiali : Italia a un passo Dai play off : Quando mancano due sole partite al termine della fase di round robin e l'obiettivo resta fissato su quei playoff mai raggiunti nell'intera storia azzurra, la Nazionale Italiana maschile di curling, ...

Dai PlayOff di NBA ai Mondiali - Gallinari ci crede : “l’Italia può arrivare fino in fondo!” : A tutto Gallinari: il cestista italiano dei Clippers pronto ai PlayOff di NBA e ai Mondiali con la Nazionale italiana Danilo Gallinari si dice “pronto per la Nazionale” e oltre ai PlayOff Nba punta al Mondiale “così batto ancora LeBron“. Il ‘Gallo’ parla dell’ottimo momento che sta vivendo con i Los Angeles Clippers e dei sogni in azzurro in un’intervista al Corriere della Sera. “Non so ...

Pattinaggio di figura - Mondiali 2019 : è il momento della danza - si parte con la Rhythm dance. Le musiche e l’ordine degli elementi pianificati Dai favoriti : Entra nel vivo la specialità della danza ai Campionati Mondiali di Pattinaggio di figura, quest’anno di scena presso la Super Arena di Saitama (Giappone). La prima gara che affronteranno i danzatori sarà la Rhythm Dance, segmento di gara in cui i pattinatori dovranno realizzare cinque elementi da eseguire obbligatoriamente su un ritmo/tema prestabilito; per la stagione 2018-2019 è stato scelto il Tango con la sequenza di Tango Romantica ...