Cosenza-Venezia | probabili formazioni | pronostico e quote scommesse

(Di mercoledì 1 maggio 2019)Mercoledì 1 Maggio alle ore 15:00 si giocherà, allo Stadio San Vito di, il match di ritorno travalido per la 36esima giornata di Serie B. Partita importante soprattutto per ilche ha bisogno di una vittoria per poter sperare di concludere la stagione al di fuori della zona play-out.: come arriva la squadra di Bragila Ildi Bragila arriva allo scontro con ildopo un sconfitta per 4-2 in casa del Benevento. I calabresi infatti, nonostante i gol di Sciaudone e Tutino al 38′ e 44′, non hanno potuto nulla contro un Benevento che sta giocando un’ ottima stagione. La squadra di Bragila si trova momentaneamente in 12esima posizione con 42 punti, 4 dalla zona play-off. Importante quindi portare a casa più punti possibile davanti ai ...

