Cooperante italiano trovato morto a Capo Verde

(Di mercoledì 1 maggio 2019) Stefano Damiano Ilinternazionale David Solazzo, èferendosi con dei vetri di ritorno a casa. La ong per cui lavorava promette “di fare di tutto per appurare la realtà dei fatti”David Solazzo,di 30 anni che operava nella repubblica di, è statoa Sao Felipe, sull'isola di Fogo.Ancora non del tutto definite le dinamiche del decesso, ma al momento la Onlus per cui lavorava Solazzo parla di un "incidente su cui le autorità locali stanno ancora indagando" e promette ai familiari di impegnarsi per "appurare la verità dei fatti". Il 30enne, difatti, si sarebbe ferito con dei vetri rientrando a casa.David Solazzo lavorava per l'Associazione Cospe, fondata nel 1983 a Firenze e attiva in 25 Paesi. Tra pochi giorni sarebbe tornato in Italia dopo aver svolto attività di cooperazione in Angola prima, e a ...

