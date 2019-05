Cooperante italiano morto a Capo Verde

Capo Verde - giovane Cooperante italiano muore in un incidente : Un giovane fiorentino, David Solazzo, a Capo Verde per coordinare un progetto di cooperazione per la Ong di Firenze, è morto sull’isola di Fogo

Cooperante italiano trovato morto a Capo Verde : Stefano Damiano Il Cooperante internazionale David Solazzo, è morto a Capo Verde ferendosi con dei vetri di ritorno a casa. La ong per cui lavorava promette “di fare di tutto per appurare la realtà dei fatti” David Solazzo, Cooperante italiano di 30 anni che operava nella repubblica di Capo Verde, è stato trovato morto a Sao Felipe, sull'isola di Fogo. Ancora non del tutto definite le dinamiche del decesso, ma al momento la Onlus per ...