Conte | incontro con l' Inter Ma la Roma resta in corsa

Giuseppe Conte chiede ad Armando Siri di andarsene : "Dimettiti". L'indiscrezione clamorosa sull'incontro : "Armando, dimettiti". Giuseppe Conte durante l'incontro con Siri gli ha chiesto di fare un passo indietro: "Non vedo altra soluzione politica", rivela l'Huffingtonpost in un retroscena. Il presidente del Consiglio e il sottosegretario leghista ai trasporti avrebbero avuto un colloquio cordiale ma po

Siri salvo dopo l incontro con il premier. Sulle sue dimissioni Conte rinvia 'Pazientare - il governo deciderà' : A prescindere dalla questione penale e giuridica che è tutta da leggere, vedere e dimostrare, cosa che non spetta alla politica ma al potere giudiziario, io credo che un dato sia certo: il ...

Siri - incontro a sorpresa con il premier nella notte. Conte rinvia su dimissioni 'Pazientare - il governo deciderà' : A prescindere dalla questione penale e giuridica che è tutta da leggere, vedere e dimostrare, cosa che non spetta alla politica ma al potere giudiziario, io credo che un dato sia certo: il ...

Incontro Siri-Conte - il premier : “Non mi lascio tirare la giacca - presto decisione sul caso” : Giuseppe Conte ha incontrato Armando Siri. Tuttavia non si esporrà a riguardo finchè non verrà presa una decisione sul futuro politico del sottosegretario leghista indagato. Intanto, per questa sera è previsto un vertice a Tunisi in cui si potrebbe arrivare ad una risoluzione del caso che ha diviso profondamente il governo nelle ultime settimane.Continua a leggere

Governo - incontro tra Conte e Siri si è tenuto ieri sera : Roma, 30 apr., askanews, - Il faccia a faccia tra il premier Giuseppe Conte e il sottosegretario Armando Siri, indagato nell'ambito di un'inchiesta su una presunta corruzione, si sarebbe tenuto ieri ...

L'incontro tra Siri e Conte ci sarebbe stato lunedì sera : Si è svolto ieri sera, secondo quanto si apprende, L'incontro tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il sottosegretario ai Trasporti Armando Siri. Sull'esito del faccia a faccia, al momento, le stesse fonti di maggioranza non fanno trapelare nulla. Ma queste sono ore decisive: proprio in questo momento, il premier Conte è in aereo diretto a Tunisi insieme al vicepremier Matteo Salvini e tra i due, probabilmente, ci sarà un primo ...

Caso Siri - slitta incontro con Conte/ Palazzo Chigi - 'mai detto lasci o salta tutto' : Caso Siri, Luigi Di Maio alimenta la tensione da Varsavia: 'Ci aspettiamo un passo indietro'. Poi la stoccata nei confronti di Matteo Salvini...

Slitta l'incontro del premier Conte con il sottosegretario Siri : Non è tanto una questione di agenda - il premier tornerà stanotte dalla Cina ed è atteso martedì mattina a Tunisi - ma di prudenza, visto il tenore dello scontro. Con i Cinquestelle fermi nel chiedere ...

Siri - l'incontro con Conte slitta a «dopo lunedì». Di Maio : «Deve dimettersi» : Il caso Siri continua ad agitare il governo e l'incontro atteso tra il premier Conte e il sottosegratrio leghista indagato per corruzione slitta ancora. Si terrà «dopo...

Potrebbe slittare l'incontro Conte-Siri previsto per lunedì : In cambio il sottosegretario avrebbe agito per modificare una norma del Documento Economia e Finanza, Def, 2018 sugli incentivi da destinare al settore delle energie rinnovabili. Il caso si basa su ...

Caso Siri - dimissioni o sospensione? Le ipotesi sul suo destino. E slitta incontro con Conte : Il sottosegretario, che presto vedrà il premier Conte, ha chiesto di essere interrogato. L’accusa: «Proposte di legge in cambio di 30mila euro»

Forse slitta l'incontro fra Conte e Siri. Salvini : 'il governo non rischia' : Fonti di Palazzo Chigi precisano che il Presidente del Consiglio, al rientro dalla Cina, sarà martedì in Tunisia. 'il caso non farà saltare il governo', precisa il vicepremier

Conte : «Confido di vedere Siri domani» Palazzo Chigi : L’incontro dovrà slittare : Il caso del sottosegretario leghista indagato per corruzione. Il presidente del Consiglio sta rientrando in Italia da Pechino

Caso Siri - fonti del governo : incontro con Conte dopo lunedì | : Si avvicina il faccia a faccia tra il premier e il sottosegretario della Lega indagato per corruzione. Il presidente del Consiglio a Salvini: "Sono d'accordo con lui, io sono un avvocato, i tempi ...