Concertone del Primo Maggio a Roma sotto la pioggia tra musica | lavoro ed Europa

Primo Maggio - la pioggia non ferma il Concertone : dall’uscita di Ambra contro la legge della Lega all’applauso per i morti sul lavoro : L’apertura con un successo di Battiato e una sfilata di cantautori e band che rappresentano la “nuova musica popolare” dice Lodo Guenzi, la voce degli Stato Sociale conduttore per un giorno. Ma anche la presa di posizione di Ambra Angiolini contro la proposta di sgravio fiscale per ogni donna assunta, avanzata dalla Lega, e il lungo applauso in ricordo dei lavoratori che hanno perso la vita durante ...

Zingaretti al Concertone del primo maggio : Zingaretti: ' una democrazia senza lavoro è una democrazia più fragile '

LIVE Concertone sotto la pioggia - la DIRETTA. Ambra : «Io qui per i diritti delle donne» : Ambra Angiolini e Lodo Guenzi leggono in diretta, nel tardo pomeriggio, i nomi delle persone morte sul luogo del lavoro. Il Concertone è iniziato da qualche ora e Piazza San Giovanni si ferma...

Solo musica - poca politica. Il popolo del Concertone cambia pelle e perde la vena rossa : "Il primo maggio è strano" dice Ruggero. È romano fa l'idraulico e ha più di trent'anni. "È strano perché guarda tutti sti ragazzini, vengono qua a festeggiare, a sfogarsi. La politica non c'entra più nulla" dice passandosi una mano sul braccio tatuato.La piazza è giovane, come "se l'età media si abbassasse ogni anno di più" dice Marta, che da 20 anni viene al Primo Maggio romano. Il ...

Concertone - la diretta. Ambra : «Sono qui per i diritti delle donne». Piazza non ancora gremita : Un'oretta di pioggia e poi di nuovo musica. A Piazza San Giovanni il pubblico ha tirato fuori gli ombrelli per qualche canzone e poi è tornata a cantare sotto il palco del Concertone. Il...

Primo maggio - il fiume di soldi per il Concertone dei sindacati : 800 mila euro della Rai : Il Concertone! È arrivato silenzioso come un basilisco. Ha aperto la bocca e si è ingoiato 800mila euro. In gran parte della Rai e dell' Eni. La Rai la paghiamo noi. L' Eni è in gran parte dello Stato. Al Comune di Roma tocca ripulire, occuparsi della sicurezza: altri 200mila euro. Che soddisfazione

Cinque cantanti da tenere d'occhio al Concertone del Primo Maggio : Pinguini Tattici Nucleari Uno degli sport preferiti nella scena Indie è la caccia al nome più memorabile. In questo i Pinguini Tattici Nucleari hanno vinto a mani basse. Le loro origini sono delle ...

Concertone del 1° maggio a Roma : Ambra s'incazza come Allegri VIDEO : 'Contare le donne nella lista di un concerto mi sembra assurdo - dice la conduttrice - e dare al mondo della musica la sensazione che pur di realizzare il 50 e 50 ci si può infilare dentro chiunque, ...

Il tema centrale del Concertone del 1 maggio di Roma : Chiusa la parentesi politica la discussione passa sul cast, a parlare anche Massimo Martelli, capo progetto e autore del concertone, che annuncia la presenza sul palco di Ilaria Cucchi per un ...

Primo maggio : Concertone a Roma. Cariche della polizia a Torino : Cortei in gran parte delle città italiane. Il leader della Cgil Landini lancia la proposta di un solo sindacato per il lavoro: 'Non esistono più le ragioni storiche, politiche e partitiche che ...

Ama : ecco piano azienda in vista del ‘Concertone’ in piazza San Giovanni : Roma – Ama, d’intesa e in coordinamento con l’amministrazione di Roma Capitale, ha predisposto un piano operativo speciale di pulizia in occasione del tradizionale concerto del 1 maggio, organizzato da Cgil, Cisl e Uil, che si svolgera’ come di consueto in piazza San Giovanni. Anche nel backstage del concerto saranno attivi i servizi dedicati di raccolta differenziata delle varie frazioni (organico, carta, vetro, plastica ...

