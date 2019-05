Con e-Soul ed e-Niro Kia schiera il suo team nella corsa all' elettrico

Soulè-Juventus - dall’Argentina sono certi : vestirà bianConero : SOULè JUVENTUS- Come evidenziato dall’odierna edizione di “Olè”, quotidiano argentino, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su Matias Soulè, talento argentino classe 2003. Un affondo totale che avrebbe battuto sul nascere la concorrenza del Velez. Paratici vorrebbe costruire una Juventus soprattutto in ottica futura. Soulè resta un chiaro obiettivo per la Juve che […] L'articolo Soulè-Juventus, ...

I BTS hanno Condiviso le prime foto promozionali del nuovo album “Map of the Soul : Persona” : Il 12 aprile si avvicina The post I BTS hanno condiviso le prime foto promozionali del nuovo album “Map of the Soul: Persona” appeared first on News Mtv Italia.

La recensione di You’re Stronger Than You Know di James Morrison - 12 passi nel soul Con occhiali alla serotonina : Prendiamo due grammi di Hozier, una spolverata di Bryan Adams e due gocce di Bruce Springsteen, ma non dimentichiamo di togliere Steven Tyler dal fuoco: in questo modo avremo "You're Stronger Than You Know" di James Morrison. Abbiamo nominato quattro artisti, ma dobbiamo specificare che il primo è stato estratto in termini di stile. Gli altri tre, invece, si accostano al timbro del cantautore inglese, giunto quest'anno al quinto album in studio ...

Alexis Evans - il "bimbo d'oro" della scena soul in Concerto al Biko : Milano, 28 marzo 2019 - E' il bimbo d'oro della scena soul e rhythm and blues europea. Alexis Evans , francese di Bordeaux, 25 anni, si esibirà al Biko per l'anniversario della serata "Boogaloo club". ...

Nandu Popu - la svolta soul Con i Bundamove 'Un inContro Con gli amici della movida leccese' : Il video ha un titolo programmatico: Non fumo più . Che detto da Nandu Popu , uno dei componenti dei leggendari Sud Sound System , è decisamente una notizia. Ma la svolta salutista di Nandu è ...

BTS : cosa significa il titolo del nuovo album 'Map of the Soul : Persona' seCondo le teorie dei fan : Non sappiamo a te, ma a noi incomincia a girare la testa con tutte queste ipotesi! via GIPHY Quello che è certo è che da maggio i BTS saranno in tour negli stadi di mezzo mondo, Europa compresa. ...