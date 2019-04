Clan Casamonica | per la Cassazione ' è un' associazione di stampo mafioso'

Cassazione : "Casamonica-Spada Clan mafiosi" : Casamonica-Spada mafiosi interscambiabili . Cassazione conferma mafiosità clan, parlando di 'solido vincolo familiare e affiliati accomunati dal fine comune di commettere reati'. Non ci stancheremo ...

Cassazione : "Il Clan dei Casamonica è un'associazione mafiosa" : Gabriele Laganà In una sentenza depositata oggi, la Terza sezione penale della Cassazione ha stabilito che il clan dei Casamonica è un'associazione di stampo mafioso Il clan dei Casamonica è "un'associazione di stampo mafioso". A stabilirlo è stata la Terza sezione penale della Cassazione che, in una sentenza depositata oggi, ha dichiarato inammissibili i ricorsi di 18 indagati, alcuni dei quali esponenti della famiglia in ...

"Il Clan Casamonica è un'associazione mafiosa" : la sentenza della Cassazione : I clan dei Casamonica è "un'associazione di stampo mafioso". A definire così l'organizzazione criminale con base a Roma è la Cassazione. Lo ha sottolineato la terza sezione penale Suprema corte in una sentenza depositata oggi e con cui ha dichiarato inammissibili i ricorsi di 18 indagati - tra cui diversi esponenti della famiglia Casamonica e alcuni della famiglia Spada - contro l'ordinanza del Riesame di Roma che lo scorso ...

Casamonica - per Cassazione il Clan è 'associazione di stampo mafioso' - : La Suprema Corte rigetta il ricorso presentato da esponenti di famiglia e degli Spada per rivedere le misure cautelari: restano in carcere come aveva già previsto il Gip

Casamonica - per Cassazione il Clan è "associazione di stampo mafioso" : Casamonica, per Cassazione il clan è "associazione di stampo mafioso" La Suprema Corte rigetta il ricorso presentato da esponenti di quella famiglia e degli Spada per rivedere le misure cautelari: restano in carcere come aveva già previsto il Gip Parole chiave: ...

Clan Casamonica - la Cassazione : è "un'associazione di stampo mafioso" : La sentenza con cui la terza sezione penale ha dichiarato inammissibili i ricorsi di 18 indagati contro l'ordinanza del Riesame di Roma che lo scorso luglio aveva confermato in gran parte le misure cautelari in carcere disposte dal gip per associazione mafiosa

Arresti Casamonica - le case degli affiliati al Clan. Il video - Sky TG24 - : Nuova operazione dei carabinieri contro i presunti membri del "clan". In un'abitazione, in stile rococò, trovati orologi, gioielli e vasche dorate

Clan Casamonica - altri 23 arresti a Roma. Un pentito : “Sono temuti e rispettati” : Nuovi blitz dei carabinieri contro presunti appartenenti al 'Clan' Casamonica. I militari del Comando provinciale di Roma stanno eseguendo 23 misure cautelari, emesse dal gip di Roma su richiesta della procura di Roma, nei confronti di appartenenti alle famiglie Casamonica, Spada e Di Silvio, tra cui 7 donne. Gli indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di estorsione, usura, intestazione fittizia di beni, spaccio di stupefacenti. ...

Un altro duro colpo al Clan dei Casamonica : 23 arresti - sette sono donne. Perquisizioni nelle sfarzose ville : Nuovi blitz dei carabinieri contro presunti appartenenti al 'clan' Casamonica. I militari del Comando provinciale di Roma hanno eseguito 23 misure cautelari, emesse dal gip di Roma su richiesta della ...

Zingaretti : grazie a Procura e Forze Ordine per altro colpo a Clan Casamonica : Roma – “Ancora una volta grazie alla Procura di Roma e alle Forze dell’Ordine che oggi hanno inflitto un altro duro colpo al clan dei Casamonica. Una vasta operazione condotta brillantemente dai militari del Comando provinciale dei Carabinieri che ha portato a numerosi arresti e perquisizioni a Roma, nel territorio provinciale e in altre regioni del nostro Paese”. “Le istituzioni siano unite e compatte nella lotta ...

Casamonica - blitz : 23 arresti/ Spaccio e usura - coinvolti Clan Spada e Di Silvio : blitz contro Casamonica: eseguiti 23 arresti tra Roma e altre regioni d'Italia. coinvolti anche membri dei clan Spada e Di Silvio, tra cui 7 donne.

Nuovo colpo al Clan Casamonica : arrestate 23 persone : Nuovo blitz contro il clan Casamonica. I carabinieri di Roma hanno eseguito 23 misure cautelari, emesse dal gip di Roma su richiesta della procura di Roma, nei confronti di appartenenti alle famiglie Casamonica, Spada e Di Silvio.Gli indagati, tra cui figurano 7 donne, sono accusati, a vario titolo, di estorsione, usura, intestazione fittizia di beni e spaccio di stupefacenti, nella maggior parte dei casi con l'aggravante del metodo mafioso. ...

Roma : nuovo colpo a Clan Casamonica e Spada - 23 misure cautelari : Nuovi blitz dei carabinieri contro presunti appartenenti ai clan Casamonica, Spada e Di Silvio.Operazione carabinieri del Comando provinciale di Roma

Vasta operazione Carabinieri tra Roma e provincia : arresti e sequestro beni a Clan Casamonica : Roma – Dalle primi luce dell’alba, circa 150 Carabinieri del Comando provinciale di Roma, con l’ausilio di unita’ cinofile, un elicottero dell’Arma e del personale dell’VIII Reggimento Lazio, sono impegnati fra Roma e provincia, nonche’ in varie regioni d’Italia, per eseguire 23 misure cautelari, emesse dal gip del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Direzione distrettuale Antimafia, nei ...