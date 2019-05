Cina | boom di consumi grazie al prolungamento del periodo festivo del Primo Maggio

Made in Italy - boom dell'agroalimentare in Cina : Un vero e proprio boom per l'agroalimentare Made in Italy in Cina . Secondo un'analisi Coldiretti, divulgata in occasione della visita del premier Giuseppe Conte in Cina, sulla base dei dati Istat ...

Pace fiscale - scadenza il 30 aprile : boom di richieste - quota un milione viCina : Ultimi giorni per far Pace con il fisco e chiudere il conto senza interessi di mora e sanzioni, scadenza martedì 30 aprile,. Ecco un vademecum dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione su come funzionano ...

Il Salone del Mobile 2019 chiude a +12 - 5% - boom dalla Cina : Milano chiude la 58esima edizione del Salone del Mobile 2019 con numeri in crescita anche grazie al boom delle presenze dall'Asia, Cina su tutti . La Design Week che si è appena conclusa ha fatto ...