Ciclismo | 49° Trofeo Papà Cervi | il fratellino di Viviani e Fiaschi si inchinano a

(Di mercoledì 1 maggio 2019) Il bresciano Filippo Tagliani vince a braccia alzate la 49^ edizione del– Coppa Primo Maggio, gara nazionale per Elite e Under 23 che si è disputata quest’oggi a Praticello di Gattatico (RE), organizzata dalla ciclistica Gattatico in collaborazione con il Team Beltrami TSA – Hopplà – Petroli Firenze, che ha fatto suo il secondo posto grazie al senese Tommaso. Terza piazza per il veronese Attiliodell’ Arvedi Cycling. Torna da 3 anni la classica del 1° Maggio a Gattatico il, grazie al lavoro di squadra con il Team Beltrami, quest’anno va al battesimo come gara di livello nazionale e al via presenti le migliori formazioni del panorama ciclistico italiano. Erano 150 i chilometri totali di corsa ed ai nastri di partenza 160 i corridori che hanno preso il via ufficiale nel classico circuito pianeggiante ...

