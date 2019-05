Champions | Messi show | il Barcellona manda il Liverpool al tappeto 3-0

ilgiornale

(Di mercoledì 1 maggio 2019) Marco Gentile I gol di Suarez e la doppietta di, che sale a quota 600 gol con la maglia del, hanno permesso ai blaugrana di piegare ildi Klopp per 3-0. Il ritorno ad Anfield il 7 maggio: gli spagnoli hanno un piede e mezzo in finale diIldi Ernesto Valverde non conosce la parola sconfitta inLeague, vince 3-0 contro ildi Jurgen Klopp e ipoteca la finale che si disputerà a Madrid il primo giugno, al Wanda Metropolitano. Le reti del grande ex Suarez e la doppietta di Lionel, la seconda rete con un calcio di punizione magistrale, hannoto ali Reds. La Pulce sale a quota 600 gol segnati, come Cristiano Ronaldo, con i club e stabilisce dunque l'ennesimo record della sua carriera. Il, dunque, ottiene la vittoria numero otto in undici partite in questa edizione ditra ...

DiMarzio : 1 maggio 2005 1 maggio 2019 Esattamente 14 anni fa segnava il primo, oggi il numero 600 con la maglia del Barça ???… - pisto_gol : Barcellona-Liverpool 3:0 Con una doppietta del Re del Calcio, Leo Messi, e in gol di Suarez il Barcellona supera il… - RealPiccinini : Nell’anno sabbatico non ho potuto seguire tutte le partite, ma per fortuna stasera non ho perso l’appuntamento col… -