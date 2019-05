Cerimonia consegna ' Stella al Merito del Lavoro' | l' intervento del presidente della

Concluso il restauro della Nuvola di Camerino - mercoledì la Cerimonia di consegna : Si conclude il Progetto Arte salvata: un restauro per Camerino , promosso nel giugno 2018 dall’Arcidiocesi di Reggio-Bova attraverso il Museo diocesano di Reggio Calabria. È infatti giunto al termine il restauro della settecentesca Macchina processionale in argento (detta Nuvola ) proveniente dal Santuario di Santa Maria in Via a Camerino , condotto a titolo gratuito dai restauratori calabresi Sante Guido e Giuseppe Mantella, ha inteso ...

Le eccellenze della Basilicata presenti ad Assisi alla Cerimonia di consegna della Lampada della Pace ai Reali di Giordania il 29 marzo.

Giornata Nazionale del Paesaggio 2019 : il 14 Marzo la Cerimonia di consegna del Premio : Il Ministro per i Beni e le Attività culturali Alberto Bonisoli, giovedì 14 Marzo 2019, in occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio 2019, parteciperà alla cerimonia di consegna del Premio Nazionale del Paesaggio, un importante riconoscimento che il MIBAC assegna con cadenza biennale agli attuatori di buone pratiche per la qualità del Paesaggio e della vita delle comunità locali in coordinamento con le procedure previste per il Premio del ...