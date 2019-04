Cdm | ok a nomine Bankitalia Riserve della Lega su esterni

ilfogliettone

(Di mercoledì 1 maggio 2019) Si chiude il dossierdel nuovo direttorio di. Dopo circa un'ora e mezzo di riunione e dopo giorni di polemiche, alla fine, il governo ha dato il via libera ai nomi per il nuovo direttorioBanca d'Italia proposti dal Consiglio superiore di Via Nazionale e alla nomina di alcuni prefetti. Nuovo direttore generale di Palazzo Koch e' Fabio Panetta, nominato il 28 marzo dal Consiglio SuperioreBanca d'Italia e che andra' a sostituire Salvatore Rossi. Vice direttori generali sono Daniele Franco e Alessandra Perrazzelli, al posto di Panetta e Valeria Sannucci (che conclude il suo incarico). Proprio sulla genovese - ma milanese di adozione - Alessandra Perrazzelli, attuale country manager di Barclays Italia e vice presidente di A2a, si era concentrato il malcontento.Al termine del Cdm, trapela che il Carroccio mantiene le proprie"sulle...

