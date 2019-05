Caterina Balivo spiazzata dal racconto shock di Justine Mattera

Vieni da me - Caterina Balivo lancia il profilo instagram di Claudio Lippi : Caterina Balivo lancia in diretta a Vieni da me il profilo instagram di Claudio Lippi Claudio Lippi è stato il protagonista delle domande al buio di Vieni da me, nella puntata odierna di martedì 30 aprile. Con la prima domanda comparsa sul grande schermo, Caterina Balivo ha chiesto al suo ospite in che cosa è veramente […] L'articolo Vieni da me, Caterina Balivo lancia il profilo instagram di Claudio Lippi proviene da Gossip e Tv.

Vieni da Me - Pino Strabioli inciampa e cade dalle scale : Caterina Balivo si spaventa : Attimi di apprensione a Vieni da me quando, nello scendere la scala per entrare in studio, Pino Strabioli è inciampato e caduto, spaventando la conduttrice Caterina Balivo. Fortunatamente l’ospite non si è fatto nulla ma ha rischiato una brutta caduta. Superati la paura e l’imbarazzo per l’incidente, la Balivo e Strabioli hanno incominciato l’intervista come da programma e lui ha commentato la presenza di suor Cristina ...

Caterina Balivo messa a disagio da Claudio Lippi a Vieni da me : Vieni da me: Caterina Balivo a disagio per una battuta di Claudio Lippi in diretta Inizio esilarante per l’intervista di Claudio Lippi oggi a Vieni da me: il noto conduttore si è raccontato, infatti, attraverso le temutissime ‘domande al buio’ e, proprio rispondendo alla prima domanda, ha fatto una battutaccia che ha messo un po’ a disagio la padrona di casa Caterina Balivo, facendo scoppiare a ridere il pubblico presente ...

Vieni da me : ospite di Caterina Balivo inciampa sulle scale : Caterina Balivo presenta un ospite, che sfiora la caduta dalle scale a Vieni da me! Presentazione non andata come previsto quella di Pino Strabioli nella puntata di Vieni da me di oggi, lunedì 29 aprile 2019. Nell’anteprima del programma pomeridiano di Rai1, in onda quotidianamente dopo il TG, la padrona di casa Caterina Balivo, come sempre, ha infatti anticipato gli ospiti del giorno, ossia Marzia Roncacci con Samuel Peron, Massimiliano ...

Caterina Balivo in lacrime a 'Vieni da me' - ecco cos'è successo : in lacrime a Vieni da me . Nella puntata andata in onda ieri, la conduttrice campana si è lasciata andare alla commozione in un momento molto toccante del programma. ecco cosa è accaduto. Caterina ...

Caterina Balivo - battuta su Pamela Prati a Vieni da me : “Ha detto…” : Pamela Prati e Marco Caltagirone: la battuta di Caterina Balivo oggi a Vieni da me Continua a dominare il gossip l’attesissimo matrimonio di Pamela Prati con Marco Caltagirone, un uomo misterioso del quale si parla da settimane su tutti i siti di tv e in vari salotti televisivi. E proprio sul caso Pamela Prati nella puntata di Vieni da me di oggi, venerdì 26 aprile 2019, la padrona di casa Caterina Balivo ha fatto una battutaccia, ...

Vieni da me - Marco Carta : “Due pa**e”. La reazione di Caterina Balivo : Marco Carta a Vieni da me: “Siamo in fascia protetta, si può dire due pa**e? E’ tornato a Vieni da me per la puntata di oggi, giovedì 25 aprile 2019, Marco Carta, già ospite di Caterina Balivo qualche mese fa. Nell’appuntamento odierno, anziché fare un’intervista ‘classica’ in poltrona, com’è avvenuto in occasione della sua precedente ospitata, Marco Carta a Vieni da me si è invece raccontato alla ...

Vieni da me - Marco Carta : 'Due pa**e'. La reazione di Caterina Balivo - : ... lo ha messo alla prova, ovviamente non sul serio,, facendogli studiare in diretta un'acconciatura per la signora Rossella! Marco ha poi ripercorso i suoi primi dieci anni di carriera nel mondo della ...

Vieni da me - Caterina Balivo su Milly Carlucci : “Ha pensato di…” : Caterina Balivo si complimenta con Milly Carlucci a Vieni da me: “Bellissimo momento” E’ stato Nicola Dutto l’ospite dell’ultimo spazio della puntata di Vieni da me di oggi, mercoledì 24 aprile 2019. Il pilota paraplegico ha infatti raccontato la sua storia alla padrona di casa Caterina Balivo che, appena lo ha presentato, ha voluto complimentarsi con Milly Carlucci per averlo ospitato nella prima puntata di questa ...

Vieni da me - Rita Forte arriva in ritardo da Caterina Balivo : studio in fibrillazione : Rita Forte in Ritardo a Vieni da me per l’intervista con Caterina Balivo: “tutti in fibrillazione” Protagonista dell’intervista alla colorata cassettiera di Vieni da me, oggi 24 aprile, è stata Rita Forte. La cantante e conduttrice è arrivata tardi in trasmissione da Caterina Balivo mandando “in fibrillazione” lo studio, come ha rivelato in diretta. La […] L'articolo Vieni da me, Rita Forte arriva in ...

Vieni da Me - rovinosa caduta in studio : panico in diretta - il "tentativo" di Caterina Balivo : caduta programmata o fortuita? Di certo, gli spettatori hanno avuto dei dubbio, guardando a "Vieni da me" Francesca Manzini. L'imitatrice, nei panni di Simona Ventura per lanciate The Voice of Italy al via il 23 aprile", è scesa dalle scale fingendo una clamorosa caduta. Il tutto per farsi aiutar

Caterina Balivo - insulti razzisti per una foto su Instagram : Caterina Balivo , in occasione delle festività pasquali, è tornata per qualche giorno nella sua Napoli. E, ovviamente, come accade in questi casi la nostalgia della sua terra d'origine ha preso ...

Vieni da Me - impensabile Caterina Balivo su Ballando con le Stelle : la risposta a Milly Carlucci : Milly Carlucci ha invitato diverse conduttrici Rai a partecipare a Ballando con le Stelle in qualità di ballerina per una notte. Tra queste Caterina Balivo, al timone di Vieni da me dallo scorso settembre. La diretta interessata durante Vieni da me ha replicato a Milly. Si è detta molto onorata, ma

Caterina Balivo - Antonio Razzi si sfoga contro Mariotto a Vieni da Me : Caterina Balivo a Vieni da Me ospita Antonio Razzi. Il politico è reduce da Ballando con le Stelle dove è stato eliminato sabato 20 aprile, insieme alla sua partner Ornella Boccafoschi. Razzi ha accettato la fine dell’esperienza nella trasmissione di Milly Carlucci, ma quello che non ha proprio gradito è il modo in cui è stato trattato da Guillermo Mariotto. Il giudice infatti si è rivolto all’ormai ex concorrente dopo la sua ...