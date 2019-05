Cooperante toscano muore sull'isola di Capo Verde : Un Cooperante toscano, David Solazzo , trent'anni, fiorentino, è stato trovato morto sull'isola di Capo Verde, dove lavorava per la Onlus fiorentina Cospe nell'ambito di progetti per i Paesi in via di ...

Capo Verde - morto cooperante italiano : 22.15 Un giovane fiorentino, David Solazzo, a Capo Verde per coordinare un progetto di cooperazione per il Cospe, una Ong di Firenze, è morto sull'isola di Fogo. La notizia è stata pubblicata sul sito del Cospe dove si spiega che il giovane sarebbe morto in un incidente sul quale "le autorità locali stanno ancora indagando". Solazzo era arrivato a Capo Verde nel novembre scorso, dove aveva "messo in campo la sua professionalità al servizio ...

Giallo a Capo Verde - cooperante italiano trovato morto : David Solazzo aveva 30 anni : David Solazzo, 30enne fiorentino, è morto a Capo Verde, dove si trovava in qualità di cooperante per la Ong di Firenze Cospe. Ignote le cause del decesso, anche se l'organizzazione in una nota ha parlato di "un incidente sul quale "le autorità locali stanno ancora indagando". Sarebbe dovuto tornare in Italia tra pochi giorni.Continua a leggere

Capo Verde - volontario italiano trovato morto sull'isola di Fogo : Un giovane fiorentino, David Solazzo, a Capo Verde per coordinare un progetto di cooperazione per il Cospe, una Ong di Firenze, è morto sull'isola di Fogo. La notizia è stata...

Cooperante italiano morto a Capo Verde : ANSA, - FIRENZE, 1 MAG - Un giovane fiorentino, David Solazzo, a Capo Verde per coordinare un progetto di cooperazione per il Cospe, una Ong di Firenze, è morto sull'isola di Fogo. La notizia è stata ...

Capo Verde - giovane cooperante italiano muore in un incidente : Un giovane fiorentino, David Solazzo, a Capo Verde per coordinare un progetto di cooperazione per la Ong di Firenze, è morto sull’isola di Fogo

Cooperante italiano trovato morto a Capo Verde : Stefano Damiano Il Cooperante internazionale David Solazzo, è morto a Capo Verde ferendosi con dei vetri di ritorno a casa. La ong per cui lavorava promette “di fare di tutto per appurare la realtà dei fatti” David Solazzo, Cooperante italiano di 30 anni che operava nella repubblica di Capo Verde, è stato trovato morto a Sao Felipe, sull'isola di Fogo. Ancora non del tutto definite le dinamiche del decesso, ma al momento la Onlus per ...

Capo Verde - volontario italiano trovato morto : David Solazzo, trentenne, toscano, è stato trovato senza vita a São Filipe, sull’isola di Fogo, a Capo Verde. Lavorava con l’associazione Cospe, fondata nel 1983, che ha sede a Firenze, ed è attiva in 25 Paesi. Il giovane, cooperante prima in Angola e poi a CapoVerde, era il coordinatore del progetto Rotas do Fogo, che ha l’obiettivo di migliorare ...

Giallo a Capo Verde - trentenne volontario italiano trovato morto : È un Giallo la morte di un volontario italiano a Capo Verde. Davide Solazzo, trentenne, toscano, è stato trovato senza vita a São Filipe, sull’isola di Fogo. Lavorava con l’associazione Cospe, fondata nel 1983, che ha sede a Firenze, ed è attiva in 25 Paesi. Il giovane era impegnato nel progetto Rotas do Fogo, che ha l’obiettivo di migliorare le co...

Giallo a Capo Verde - trentenne volontario italiano trovato morto : È un Giallo la morte di un volontario italiano a Capo Verde. Davide Solazzo, trentenne, toscano, è stato trovato senza vita a São Filipe, sull'isola di Fogo. Lavorava con l'associazione Cospe, ...

Giallo a Capo Verde - trentenne volontario italiano trovato morto : È un Giallo la morte di un volontario italiano a Capo Verde. Davide Solazzo, trentenne, toscano, è stato trovato senza vita a São Filipe, sull’isola di Fogo. Lavorava con l’associazione Cospe, fondata nel 1983, che ha sede a Firenze, ed è attiva in 25 Paesi. Il giovane era impegnato nel progetto Rotas do Fogo, che ha l’obiettivo di migliorare le co...

Taranto - primato nazionale per tumori sul lavoro : Baldo - 'vita non tutelata' Capolista Europa verde : Al contrario " incalza l'avvocato Baldo - ribadendo ciò che diciamo da almeno 10 anni, se si investisse nei settori della green economy con dei processi di riconversione economica dell'economia, così ...