Capo Verde | giovane cooperante italiano muore in un incidente

Cooperante italiano trovato morto a Capo Verde : Stefano Damiano Il Cooperante internazionale David Solazzo, è morto a Capo Verde ferendosi con dei vetri di ritorno a casa. La ong per cui lavorava promette “di fare di tutto per appurare la realtà dei fatti” David Solazzo, Cooperante italiano di 30 anni che operava nella repubblica di Capo Verde, è stato trovato morto a Sao Felipe, sull'isola di Fogo. Ancora non del tutto definite le dinamiche del decesso, ma al momento la Onlus per ...

Giallo a Capo Verde - trentenne volontario italiano trovato morto : È un Giallo la morte di un volontario italiano a Capo Verde. Davide Solazzo, trentenne, toscano, è stato trovato senza vita a São Filipe, sull’isola di Fogo. Lavorava con l’associazione Cospe, fondata nel 1983, che ha sede a Firenze, ed è attiva in 25 Paesi. Il giovane era impegnato nel progetto Rotas do Fogo, che ha l’obiettivo di migliorare le co...

