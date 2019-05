Calcio | Serie B 2019 | Brescia-Ascoli 1-0 | le rondinelle tornano in Serie A dopo 8 anni

Calcio - il Brescia promosso in serie A : 20.03 Il Brescia torna in massima divisione dopo otto stagioni di cadetteria. Il gol di Dessena al 36' consente alla squadra di Corini di superare 1-0 l'Ascoli e di 'scavare' un solco di 7 punti dal terzo posto (occupato dal Palermo) a due turni dalla fine del torneo. Grande festa allo stadio 'Rigamonti' al triplice fischio. Le 'Rondinelle' sono state al comando del campionato per quasi tutta la stagione e hanno in Alfredo Donnarumma il ...

Tragedia nel mondo del Calcio - muore attaccante della Serie A turca : i messaggi di cordoglio per Sural : Josef Sural è morto a causa di un incidente mentre stava rientrando da una trasferta con la propria squadra: il mondo del calcio piange il giovane attaccante dell’Alyansport Un destino tragico quello che ha colpito Josef Sural, attaccante dell’Alyansport, squadra della Serie A turca. Il calciatore, che si trovava insieme ai compagni sul minibus che si è ribaltato nei pressi di Alanya, è morto dopo essere stato trasportato in ...

Pronostici Serie B 36^ giornata - i consigli di CalcioWeb : il Palermo rischia : Pronostici Serie B – giornata importantissima in Serie B: il 36° turno potrebbe infatti già emettere qualche verdetto. Si gioca domani. Alle 12.30, gara significativa: il Palermo ospita lo Spezia e, in caso di mancata vittoria, spalancherebbe le porte alla promozione del Brescia, che battendo l’Ascoli nel posticipo delle 18 sarebbe certa di un posto nella prossima Serie A. Tutto il resto del programma è alle 15: occhi puntati ...

TOP 11 Serie A - 34^ giornata : la formazione ideale di CalcioWeb [FOTO] : 1/14 Gasperini (Mauro Locatelli/LaPresse) ...

Calcio - Serie A 2019 - i risultati di oggi (29 aprile) : Atalanta vittoriosa nel finale sull’Udinese - Berardi manda KO la Fiorentina al Franchi : Bastano quattro minuti nel finale all’Atalanta per battere l’Udinese nel posticipo della 34a giornata di Serie A 2018-2019: un rigore di de Roon a nove minuti dalla fine e un sinistro dal limite di Pasalic abbattono l’Udinese e mantengono gli orobici al quarto posto, in zona Champions League, a tre punti dall’Inter e con uno sulla Roma. La Fiorentina, invece, perde per 0-1 contro il Sassuolo a seguito del gol di Berardi ...

Calcio in tv : lunedì con la serie A : Alle 21, sempre su Sky Sport serie A, completa il cartellone della trentaquattresima giornata il match tra Fiorentina e Sassuolo, raccontato da Andrea Marinozzi con Massimo Ambrosini opinionista e ...

Calcio femminile - Serie A : Juventus e Fiorentina le dominatrici del campionato e le fautrici di una svolta : La stagione del Calcio femminile italiano, per club, è terminata. Il pensiero è già ai prossimi Mondiali, che si svolgeranno dal 7 giugno al 7 luglio. La Nazionale italiana di Milena Bertolini, dopo venti anni, ha ottenuto il pass diretto, giungendo prima nel proprio girone di qualificazione e nel corso dell’ultimo biennio ha compiuto notevoli passi in avanti che sono stati evidenziati anche dai risultati in alcune amichevoli: il pareggio ...

Calcio - rissa tra tifoserie avversarie : aggredito anche un disabile - partita sospesa ad Aprilia : La rissa sugli spalti, la partita sospesa, un invalido buttato a terra durante i tafferugli e uno scambio d'accuse a suon di comunicati al 'veleno' tra la Virtus Nettuno e la Cavese, squadre che ...

Calcio - Serie A 2019 : la Lazio supera la Sampdoria - un punto per Chievo - Parma - Spal e Genoa : Trentaquattresima giornata di gare nella Serie A di Calcio 2019, che in questa domenica pomeriggio ha vissuto tre partite ricche di gol e di spettacolo, dopo il lunch match tra Frosinone e Napoli, in cui è arrivato il successo dei campani, per 2-0. Due pareggi invece nelle gare delle 15, a cominciare dall’1-1 tra il già retrocesso Chievo Verona e Parma, in cui il colpo di testa di Juraj Kucka è stato pareggiato da Riccardo Meggiorini, al ...

Calcio - Como in festa per la promozione in serie C : Como, 28 aprile 2019 - Si è colorata di azzurro questo pomeriggio la città per la festa del Calcio Como risalito in serie C con una domenica di anticipo rispetto alla fine del campionato. Gli ...

Calendario Serie A Calcio oggi - a che ora iniziano le partite. Programma - tv e streaming su Sky e Dazn : La 34esima giornata di Serie A si concluderà solamente nella giornata di domani, ma il piatto forte sarà oggi, con sfide di capitale importanza sia per le zone alte della classifica, sia per la zona retrocessione. Alle ore 15.00, infatti, il Parma sarà di scena in casa del ChievoVerona per tre punti che significherebbero tranquillità in casa ducale, mentre in contemporanea, la SPAL può blindare la propria salvezza ospitando un Genoa sempre più ...

Serie A Calcio - orari delle partite di oggi (domenica 28 aprile). Come vederle in tv e streaming su Sky e DAZN : Dopo gli anticipi degli scorsi giorni, la Serie A TIM di calcio 2019 entra nel vivo con le gare della domenica, valide per la trantaquattresima giornata, con ben cinque partite in programma, a cominciare da quella del Napoli di Carlo Ancelotti, che proverà a blindare il secondo posto, affrontando il Frosinone. La sfida sarà visibile in diretta esclusiva unicamente in streaming, attraverso la piattaforma DAZN, su pc smartphone, tablet e altri ...

Consigli FantaCalcio 34^ giornata Serie A 2018/2019 : Resa dei conti al Dall’Ara : I nostri Consigli per la 34^ giornata di Serie A: ecco chi schierare e chi no in questo turno, partita per partita.Pailletes e lustrini, campioni universalmente acclamati e televisioni sintonizzate da tutto il mondo per Inter-Juventus, la più nobile aristocrazia del calcio italiano in vetrina a San Siro sabato sera. Ma vedremo anche due squadre grossomodo prive di stimoli; la Juventus ha dominato il campionato senza concedere possibilità di ...

Pronostici Serie A 34^ giornata - i consigli di CalcioWeb : Torino-Milan - risultato da decifrare : Pronostici Serie A – Domani al via il 34° turno di Serie A, spalmato come ormai d’abitudine nella tre giorni calcistica che si concluderà lunedì sera. Tre sfide al sabato tra cui la gara salvezza Bologna-Empoli, Roma-Cagliari e il big match Inter-Juventus. Alle 12.30 di domenica il Napoli va a Frosinone, due partite alle 15, e gli interessantissimi Sampdoria-Lazio alle 18 e Torino-Milan alle 20.30. Chiudono lunedì Atalanta-Udinese e ...