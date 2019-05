Cade con il parapendio : un morto sul Monte Grappa : Un uomo è morto nel pomeriggio dopo essere precipitato con il parapendio durante un lancio dal Monte Grappa. L’incidente e’ avvenuto nei pressi di Borso del Grappa (Treviso). Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e gli operatori del Suem 118. L’incidente e’ avvenuto poco dopo le ore 14.00. L’elicottero del Suem di Pieve di Cadore (Belluno) e’ decollato in direzione del Monte Grappa, e il parapendista ...

Concorso Navigator 2019 : 38 mila domande arrivate - quando sCade il bando : Concorso Navigator 2019: 38 mila domande arrivate, quando scade il bando scadenza fissata alle ore 12 dell’8 maggio 2019 per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione con in palio 3mila posti da Navigator. Navigator: c’è tempo fino all’8 maggio per candidarsi Sono già 38mila circa le candidature arrivate all’Anpal (Agenzia Nazionale Politiche Attive per il Lavoro) a due settimane dall’apertura del bando. Il 67% ...

Peugeot Italia lancia la Motorsport ACademy con il maestro Andreucci : Nel rally i suggerimenti di un campione sono preziosi e per questo Peugeot Sport Italia, in occasione dei 40 anni del trofeo Peugeot Competition, vuole offrire ai suoi trofeisti l’opportunità di partecipare gratuitamente a un corso speciale condotto dall’undici volte Campione d’Italia Paolo Andreucci. Si comincia, non a caso, in Sicilia, dove Paolo, Anna Andreussi […] L'articolo Peugeot Italia lancia la Motorsport Academy con il maestro ...

Ricerca - l’AcCademia della Cina condanna il caso delle gemelle omg : “Cattiva scienza” : Quello delle prime gemelline geneticamente modificate per essere ‘immuni’ all’Hiv, come conseguenza dell’editing genetico cui sono state sottoposte, è stato “un esempio di cattiva scienza e cattiva etica”. E’ la dura condanna di Haoyi Wang dell’Istituto di Zoologia dell’Accademia cinese delle scienze e di Hui Yang degli Istituti di Neuroscienze della stessa istituzione, entrambi noti esperti ...

Concorsi Oss maggio 2019 : posti e requisiti. I bandi in sCadenza : Concorsi Oss maggio 2019: posti e requisiti. I bandi in scadenza Anche a maggio risultano aperte diverse selezioni per Oss; ecco quali sono i requisiti per partecipare e i termini per inviare la propria candidatura. Concorsi Oss: selezione aperta in provincia di Belluno L’Azienda Speciale Consortile di Agordo (ASCA), provincia di Belluno, sta cercando Operatori socio sanitari da inserire stabilmente nel proprio organico; l’istituto ...

Bimbo di 2 anni Cade in una pentola d’acqua bollente : Ivan è in condizioni critiche : Il drammatico incidente in Ucraina: il piccolo Ivan, 2 anni, è caduto accidentalmente in una pentola d'acqua bollente che la madre aveva lasciato sul pavimento in cucina. Ora sta combattendo in ospedale per sopravvivere: il bambino ha riportato ustioni sul 70 percento del corpo e secondo i medici è in "condizioni critiche".

Concorso in Guardia di Finanza con diploma : 965 posti - sCadenza il 27 maggio : Il Comando della Guardia di Finanza ha pubblicato il bando di Concorso per l'arruolamento di allievi finanzieri. Sono 965 posti messi a disposizione per gli uomini e le donne che intendono intraprendere una carriera nelle Fiamme Gialle. Queste assunzioni rientrano nel piano di riordino delle Forze dell'Ordine, con il reclutamento di nuove leve indetto dalla Polizia di Stato. E' quindi interessante vedere nel dettaglio, i posti e le modalità per ...

Mara Venier - il filmato rubato con il marito sul divano : la mano Cade proprio laggiù - ma cosa fa? : A Mara Venier la febbre da social ha fatto un po' scappare la mano e a farne le spese è stato suo marito, Nicola Carraro. La conduttrice di Domenica in voleva riprendere suo marito durante un momento di relax in casa. Carraro stava guardando in santa pace la partita della Roma contro il Cagliari, se

Teramo - pensionato Cade dal balcone durante lavori domestici e perde la vita : Una vera e propria tragedia, che ha come oggetto purtroppo ancora una volta la morte di una persona. Il drammatico episodio questa volta si è consumato in provincia di Teramo, precisamente nel piccolo comune di Colonnella, dove Antonio De Laurentiis, settantunenne, ex poliziotto in pensione, è deceduto dopo essere caduto accidentalmente dal balcone dell'abitazione di sua figlia mentre era intento nel pulirle. Secondo quanto riferisce il ...

F1 - Sebastian Vettel e Ferrari : un amore finito? Contratto in sCadenza nel 2020 - ma occhio a possibili sorprese : Un 4-0 che non ammette repliche. E’ da un modo di dire tipicamente calcistico che si vuole introdurre il discorso “Ferrari post Baku“. Il GP di Azerbaijan, quarta prova del Mondiale 2019 di Formula Uno, doveva essere l’ennesima occasione di rilancio per la Rossa dopo i poco positivi riscontri delle prime tre uscite. Niente di tutto questo. Si è materializzata la quarta doppietta consecutiva della Mercedes che continua a ...

Pandora’s Box Console ArCade : Opinioni - Recensione e Game List : Chi non è cresciuto nelle sala giochi con titoli come Pac-Man, Space Invaders, Asteroids, Ghost ‘n Goblins, Metal Slug e quanti altri possiamo nominarne? C’è chi rivive le vecchie glorie del passato attraverso gli emulatori, chi invece preferisce affidarsi al Weecade o cabinati fatti in casa e modificati per l’occorrenza Pandora’s Box Recensione Nel nostro articolo Come costruire un ...

Concorso educatori asilo nido e assistente sociale : sCadenza domande a maggio : In queste settimane ci sono nuove opportunità concorsuali in differenti regioni italiane, per la professione di educatore di asilo nido e assistente sociale. I concorsi pubblici, con scadenza a maggio sono stati emanati dalla città di Castano Primo, dal comune di Rovigo, per il ruolo di educatore di asilo nido e dal comune di Corbara (assistente sociale). Due concorsi per educatori asilo nido La città di Castano Primo appartenente alla Città ...

Concorso per educatore asilo nido - sCadenza domanda 29 maggio : ecco come candidarsi : Il Comune di Castano Primo, in provincia di Milano, ha indetto un Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di educatore, categoria C, posizione economica C1, part time (diciotto/trentasei ore settimanali) e a tempo indeterminato. Concorso per educatore nel comune di Castano Primo (Milano) Tutti coloro che vorranno candidarsi per il Concorso, dovranno presentare la propria domanda entro il prossimo 29 maggio (ore ...