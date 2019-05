Brescia in serie A | l' emozione di Corini | Da tecnico è una gioia diversa

Il Brescia è stato promosso in Serie A : Il Brescia ha battuto in casa l’Ascoli nella terzultima giornata del campionato di Serie B ottenendo la promozione in Serie A con due giornate di anticipo. La promozione è stata resa possibile dal pareggio nel pomeriggio tra Palermo e Spezia:

Serie B - harakiri Lecce : perde a Padova e spreca il match-point per la A - ora tocca al Brescia : perugia-cittadella 0-0 - Pareggio senza reti in una gara dai rari spunti di cronaca, con i padroni di casa cher partono meglio ma poi il Cittadella non mostra alcun cedimento, anzi sfiora la rete con ...

Serie B - Palermo-Spezia 2-2 - Lecce e Brescia sentono profumo di A : Nell'anticipo delle 12.30 della 34 a giornata, mezzo passo falso del Palermo-che al Barbera non va oltre il 2-2 con lo Spezia e dice quasi addio alle chances di promozione diretta in A, dipende dai ...

Serie B - Brescia e Lecce domani possono andare insieme in A : Giornata chiave, domani Festa dei lavoratori e, forse, delle squadre promosse. Brescia e Lecce potrebbero andare insieme in A se entrambe vincessero, con l'Ascoli in casa e il Padova in trasferta, e ...

Video/ Lecce Brescia - 1-0 - : highlights - Tabanelli stende le rondinelle - Serie B - : Video Lecce Brescia, 1-0,: Tabanelli regala la vittoria a Liverani nel big match della 35giornata di Serie B. I salentini ora sognano la Serie A:

Lecce-Brescia 1-0 : i giallorossi si aggiudicano la partitissima di Serie B : Lecce-Brescia era considerata quasi uno "spareggio" per la Serie A; in realtà il campionato di Serie B non è ancora terminato, ma non c'è alcun dubbio sul fatto che questo match fosse importantissimo. Con i 3 punti incamerati dopo la vittoria di ieri sera per 1-0, i giallorossi raggiungono proprio il Brescia in cima alla classifica, tra queste due squadre c'è tuttavia una differenza non trascurabile nell'ottica del prosieguo del campionato: il ...

Serie B - il Lecce vince e agguanta il Brescia al primo posto : al Via del Mare è 1-0 : Lecce - Il Lecce fa sua la partita della vita e vince lo scontro diretto con il Brescia . I salentini, dopo la superiorità numerica per l'espulsione di Sabelli in apertura di ripresa, hanno la meglio ...