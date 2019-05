Braccia robotiche per aiutare gli esseri umani nel lavoro

webmagazine24

(Di mercoledì 1 maggio 2019) Inoltre questi dispositivi rappresentano un valido aiuto per l'inserimento o il reinserimento nel mondo deldi chi ha perso gli arti superiori.e benefici per la società Gli ...

Agenzia_Ansa : Due braccia robotiche in più per gli operai, contro la fatica. Dall' @IITalk un'arma hi-tech per affrontare i lavor… - Tarzanetto79 : RT @Agenzia_Ansa: Due braccia robotiche in più per gli operai, contro la fatica. Dall' @IITalk un'arma hi-tech per affrontare i lavori usur… - ImpresaItalia : Due braccia robotiche in più per gli operai, contro la fatica -