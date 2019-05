Borderlands 3 | Gearbox ci mostra tutte le novità del gioco | tramite esplosive sezioni di

Gearbox e 2K annunciano un’innovativa estensione Twitch di Borderlands 3 : Lo sviluppatore Gearbox Software e il publisher 2K, in partnership con la piattaforma streaming Twitch, annunciano oggi la “Borderlands 3 ECHOcast Extension”, l’estensione ufficiale di Twitch per Borderlands 3. Questa estensione non si limiterà a consentire agli spettatori di Twitch di interagire con gli streamer di Borderlands 3 in nuove emozionanti modalità, ma concederà anche ...

Borderlands 3 : Gearbox pubblica un nuovo video recap in vista della presentazione : In vista del primo reveal dell'attesissimo Borderlands 3, Gearbox ha pubblicato un nuovo interessante video recap, ovvero un filmato riassuntivo così da arrivare preparati all'atteso evento.La presentazione di Borderlands 3 è programmata per l'1 di maggio. In occasione di questa presentazione sarà anche trasmetto il primo filmato di gioco di Borderlands 3, e lo potremo seguire in diretta su Twitch a partire dalle 19:00 di mercoledì primo maggio. ...

A Troy Baker piacerebbe tornare a doppiare in Borderlands 3 ma a quanto pare il CEO di Gearbox non la pensa allo stesso modo : Troy Baker non ha nascosto la sua intenzione di voler tornare a doppiare Borderlands 3.In un'intervista ad OnlySP, durante l'evento Supanova Comic Con & Gaming, a Baker è stato chiesto dei commenti che aveva fatto la settimana prima riguardanti il nuovo gioco di Gearbox."Ho detto che mi piacerebbe molto tornare, ma per Gearbox a quanto pare non è così".Leggi altro...

Messaggio segreto per Borderlands 3 : Gearbox incendia l’hype in attesa del gameplay : L'annuncio ufficiale di Borderlands 3 non ha entusiasmato solo i fan della celebre - e folle - saga sparacchina a marchio Gearbox Software, ma ha messo in moto la macchina dell'hype anche per chi si professa un semplice appassionato di sparatutto in prima persona. Questo perché ci troviamo di fronte ad uno dei sequel più richiesti dalla community nerd. E che vuole e deve proseguire un franchise apprezzatissimo per le sue meccaniche di gameplay, ...

Borderlands 3 : il CEO di Gearbox difende la scelta di rendere il gioco un'esclusiva Epic Games Store : Secondo quanto riporta Game Rant, poco dopo l'annuncio di Gearbox di voler pubblicare Borderlands 3 come esclusiva all'interno dell'Epic Games Store, gli utenti su PC hanno iniziato a pubblicare le proprie lamentele. Non si sono fermati solo a questo, ma hanno anche commentato i precedenti titoli all'interno di Steam bombardandoli con recensioni negative.Tutto questo non è passato inosservato a Randy Pitchford, CEO di Gearbox, che attraverso ...

Il CEO di Gearbox commenta la presunta esclusività di Borderlands 3 su Epic Games Store : Secondo un recente rumor, sembra che la versione PC di Borderlands 3 potrebbe essere pubblicata in esclusiva Epic Games Store, per questo motivo sono stati in molti a chiedere spiegazioni al CEO di Gearbox Randy Pitchford, che ha in precedenza mostrato il suo apprezzamento per lo Store digitale di Epic.Come riporta DSOG, in una serie di Tweet, Pitchford non ha confermato o smentito il rumor, ha però invitato i fan a chiedere informazioni a 2K ...

Borderlands 3 - Borderlands : Game of the Year Edition e tutti gli annunci di Gearbox al PAX East 2019 : Gearbox Software, in partnership con 2K, ha ufficialmente dato il via all'anno di Borderlands, confermando l'arrivo di Borderlands 3 durante il suo panel al PAX East e mostrando a tutti il primo video di Gameplay.Inoltre durante il panel, Gearbox ha annunciato:Qui di seguito, potete dare uno sguardo a tutti i video mostrati da Gearbox:Leggi altro...

Gearbox ha finalmente annunciato Borderlands 3 : Dopo mesi passati tra leak ed indizi vari, Gearbox ha deciso di tirare la bomba e in diretta dal palco del Pax East 2019 ha annunciato Borderlands 3, tra la gioia dei fan.Come riporta Kotaku, al momento non si sa quando e su quali piattaforme sarà disponibile il gioco, anche se il publisher 2K Games suggerisce che potrebbe arrivare nel prossimo anno fiscale. Borderlands 3 è il quarto capitolo della popolare serie di loot-shooter, che vanta altri ...

Borderlands 3 e altre sorprese? alle 18 : 45 commentiamo in diretta gli annunci di Gearbox al PAX East : Dopo tanti rumor sembra finalmente essere arrivato il momento fatidico per Gearbox e soprattutto per l'apprezzata serie di Borderlands. Come confermato nella giornata di ieri, questa sera ci sarà spazio per il panel organizzato dalla software house in occasione del PAX East.Il teaser di ieri, intitolato Borderlands - Maschera del Caos, ha inevitabilmente fatto pensare a Borderlands 3 ma ovviamente potrebbe esserci spazio per qualche sorpresa ...

Cresce l’attesa per Borderlands 3 - le novità al 15 marzo da Gearbox Software : Per un videogiocatore che apprezza gli FPS fuori dal comune, Borderlands 3 rappresenta una delle fantasie più golose e colorate. O, ancora meglio, una promessa che per ora fatica a concretizzarsi. Seppure gli sviluppatori di Gearbox Software non abbiano mai mostrato ufficialmente il gioco, è praticamente certo che siano effettivamente al lavoro sul terzo capitolo della saga che ci ha fatto conoscere - e amare! - il pianeta Pandora. Saga nata nel ...

Non solo Borderlands 3 : Gearbox ha in programma l'annuncio di un nuovo gioco al PAX East : Quando si parla di nuovi annunci in casa Gearbox, non si può fare a meno di pensare al nuovo capitolo di Borderlands. Negli ultimi tempi si è parlato molto del reveal di Borderlands 3, atteso all'imminente PAX East alla fine di marzo.Tuttavia, sembra che la compagnia abbia in serbo altre sorprese per i fan. L'account Twitter di Gearbox, ha condiviso un'immagine dove possiamo vedere una specie di automa su un lettino di laboratorio.Ancora più ...

Borderlands 3 verrà annunciato il 28 marzo? Gearbox con una quasi conferma : "Questa è la tua occasione per uno sguardo dietro le quinte di Gearbox Software e Gearbox Publishing, insieme alle ultime notizie e aggiornamenti dai produttori di Borderlands, Battleborn, Brothers in Arms e altro! Avremo rivelazioni, esclusive e sorprese mai viste prima".Queste le parole con cui Gearbox descrive il proprio panel organizzato in occasione del PAX East di Boston e ora, mentre il fatidico 28 marzo si avvicina, arriva un nuovo ...