optimaitalia

(Di mercoledì 1 maggio 2019)Ci saranno anche leTre in questa calda primavera: dopo le modifiche unilaterali dei contratti che hanno riguardato già Vodafone e TIM, anche il vettore mobile dell'operatore unificato ha reso noto che aumenterà il costo mensile di ben 4 suoidati a lui associati. Una notizia di certo negativa e che colpirà non pochi clienti.La scusa è sempre la stessa: anche per leTre, l'operatore parla di modifica dl posizionamento dell'offerta e dell'obiettivo di tenere alti gli standard qualitativi del brand: sta di fatto tuttavia che a partire dal 1saranno 4 iche subiranno un aumento della spesa mensile di ben 2, ossia Super Internet 5GB, Super Internet Summer, Super Internet 10GB e Super Internet 20GB. La comunicazione relativa alla modifica è stata pubblicata nelle scorse ore sul sito del vettore ma non tarderà a giungere anche via ...

OptiMagazine : Ben salate le rimodulazioni #Tre: 4 piani tariffari a 2 euro in più da giugno -