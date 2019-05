Beautiful | trame americane | Shauna attratta da Ridge | Katie non si fida di Bill

Beautiful - trame 5-11 maggio : Steffy lascia il padre di Kelly e corre da Bill : Nuovo appuntamento con le anticipazioni della soap opera "Beautiful", relative alle puntate che andranno in onda da domenica 5 a sabato 11 maggio su Canale 5, nel consueto orario delle 13:40. Molte le novità e i colpi di scena che attendono i fan della serie americana nel corso della prossima settimana, quando Liam e Hope si lasceranno andare alla passione, facendo intuire che il giovane Spencer abbia deciso con chi intende passare il resto ...

Beautiful - anticipazioni e trame puntate dal 5 all’11 maggio 2019 : anticipazioni settimanali puntate BEAUTIFUL da domenica 5 a sabato 11 maggio 2019: Bill, dopo aver saputo che il Liam aspetta un bambino anche da Hope, spera di approfittare della situazione per riprendersi Steffy. Emma apre la sfilata ma, quando scorge Zoe, per seguirla travolge una modella che si infortuna. Zoe allora indossa l’abito della modella, riscuotendo un enorme successo. Bill mostra a Steffy le foto che testimoniano un abbraccio ...

Beautiful - Zoe si rivela come stalker : anticipazioni trame dal 28 aprile al 4 maggio : Dopo una settimana atipica in cui saltavano due puntate per via di Pasqua e della Festa della Liberazione, la leggendaria soap opera Beautiful torna sul piccolo schermo per un’altra settimana differente rispetto allo standard: stavolta l’episodio che salta è quello di mercoledì 1 maggio, data la programmazione speciale che Canale 5 sfodera per la Festa dei lavoratori. Di seguito le trame di tutti gli episodi in onda questa settimana, ...

Beautiful - trame al 4 maggio : Zoe smascherata da Xander - Sally scagionata : Appuntamento con le anticipazioni settimanali della soap Beautiful e relative alle puntate che andranno in onda da domenica 28 aprile a sabato 4 maggio su Canale 5, nel consueto orario delle 13:40. Al centro delle vicende il caso legato alle minacce postate sul sito di Hope for Future e che avevano visto il licenziamento di Sally Spectra accusata in un primo tempo di esserne l'autrice. Nei nuovi episodi si scoprirà invece che la stalker non è ...

Beautiful - trame al 4 maggio : Sally - licenziata - si arrabbia con Thorne : Continua l'appuntamento settimanale con la longeva soap opera americana 'Beautiful', in onda sul piccolo schermo dagli anni ottanta grazie alla capacità di attrarre milioni di telespettatori italiani, curiosi di conoscere i cambiamenti nella vita dei personaggi principali. Ci sono dei colpi di scena pronti a complicare il destino dei protagonisti e in particolare la famiglia Spencer rimane al centro dell'attenzione delle trame. Il mese di maggio ...

Beautiful - anticipazioni e trame puntate dal 28 aprile al 4 maggio 2019 : anticipazioni settimanali puntate BEAUTIFUL da domenica 28 aprile a sabato 4 maggio 2019: Attenzione, la soap non andrà in onda mercoledì 1° maggio. Alla Forrester si scopre che Zoe, innamorata di Xander e gelosa di Emma, ha postato minacce sul web. Le accuse rivolte a Sally, quindi, erano infondate. Hope è certa che Liam costruirà con lei, e non con Steffy, la sua famiglia, ma il rampollo di casa Spencer sembra indeciso sul da farsi. Zoe farà ...

Anticipazioni Beautiful - trame USA : Hope chiede a Liam di andare a Parigi : Continuano ad arrivare succose Anticipazioni dalle puntate di Beautiful attualmente in onda negli USA. La notizia della vera paternità di Flo Fulton sembra destinata a portare numerose conseguenze all'interno delle famiglie Forrester, Logan e Spencer. Dopo avere riabbracciato la loro nipote, infatti, Katie, Brooke e Donna hanno anche scoperto che proprio lei è la madre biologica di Phoebe, la neonata adottata da Steffy. Al momento della ...

Beautiful - anticipazioni e trame puntate dal 21 al 27 aprile 2019 : anticipazioni settimanali puntate BEAUTIFUL da domenica 21 a sabato 27 aprile 2019: Attenzione, la soap non andrà in onda lunedì 22 (giorno di pasquetta) e giovedì 25 aprile. Alla Forrester, Wyatt ha incaricato una bella ragazza, Zoe, di realizzare un murales. Liam si giustifica con Steffy dicendo che si è trattato di una gravidanza non cercata. Steffy chiede a Liam se a causa della gravidanza di Hope, abbia cambiato idea sulle nozze. Poi Liam ...

Beautiful trame 16 e 17 aprile : Hope svela a Liam di aspettare un figlio da lui : Nel corso dei prossimi due episodi della soap opera americana Beautiful, che andranno in onda martedì 16 e mercoledì 17 aprile, assisteremo al tanto atteso confronto tra Hope e Liam. In questi giorni la giovane Logan ha scoperto di aspettare un figlio dallo Spencer. Nelle prossime puntate, finalmente, il ragazzo sarà informato della notizia. Nel frattempo Steffy si cimenterà nell'organizzazione delle nozze, per questo Liam si mostrerà alquanto ...

Beautiful - Hope incinta di Liam e lo rivuole con sé : anticipazioni trame dal 14 al 20 aprile : Proseguono gli appuntamenti con i nuovi episodi di Beautiful, la storica soap opera statunitense le cui vicende si snodano attorno alla famiglia Forrester (e ovviamente attorno a Ridge e Brooke, cuore pulsante della serie sin dall’inizio). Come al solito, le nuove puntate vanno in onda su Canale 5 tutti i giorni – dalla domenica al sabato, sempre alle 13.40 tranne che nel caso di domenica, quando comincia alle 14.00 in punto. Di seguito ...

Anticipazioni Beautiful - trame americane : Shauna rivela che Flo non era incinta : Nelle puntate americane di Beautiful, Flo Fulton ha recentemente scoperto l'identità del suo padre biologico. Non si tratta di Bill Spencer, come Shauna aveva sempre creduto, ma di Storm Logan con il quale la donna aveva avuto una breve ma intensa relazione sentimentale. Tale importante novità sembra essere destinata a complicare la già delicata vicenda dello scambio di culle, in stand-by a causa del momentaneo trasferimento di Steffy a Parigi ...