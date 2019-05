Basket | Sassari vince la Fiba Europe Cup | Wurzburg ko 79-81

Basket. La Dinamo Sassari campione d’Europa : Festa per Sassari, per la Sardegna e per l’Italia. La Dinamo Sassari è andata a battere il Wurzburg in terra

Basket - la Dinamo Sassari vince la Fiba Europe Cup : Pozzecco e soci in paradiso : Dinamo Sassari vittoriosa nella finale di Fiba Europe Cup contro il St. Oliver Wurzburg: coach Pozzecco al settimo cielo La Dinamo Sassari vince la Fiba Europe Cup. Una cavalcata da urlo quella della squadra di coach Pozzecco che questa sera ha sconfitto nella finalissima il St. Oliver Wurzburg. Dopo la vittoria di 5 lunghezze nella gara d’andata in quel di Sassari, la Dinamo si è andata ad imporre anche in trasferta in terra ...

Basket - FIBA Europe Cup 2019 : la Dinamo Sassari difende a Würzburg il +5 dell’andata per cercare il primo trofeo continentale della sua storia : Per la Dinamo Sassari quello di domani può essere un giorno importante: contro il s.Oliver Würzburg (palla a due alle ore 17) gli uomini di Gianmarco Pozzecco si giocheranno il primo trofeo Europeo della loro storia, dopo aver vinto di 5 punti la gara di andata al PalaSerradimigni (89-84). Würzburg, nell’arco di questa stagione Europea, ha perso soltanto una volta tra le mura dell’arena che porta il nome dello sponsor: era la prima ...

Diretta Sassari Brescia/ Streaming video e tv : sfida per i playoff - Basket A - : Diretta Sassari Brescia Streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket per la 28giornata di Serie A, oggi domenica 28 aprile,.

Basket - Eurocup : Sassari vince di 5 l'andata contro Wurzburg : Sassari - Il Banco di Sardegna Sassari mette le mani sulla Fiba Europe Cup , ma per alzarla al cielo dovrà finire il compito in casa di Wurzburg . La Dinamo di coach Pozzecco costruisce il successo ...

Basket - FIBA Europe Cup 2019 : la Dinamo Sassari fa sua la finale d’andata - Würzburg superato 89-84. Thomas al top - benissimo Spissu e Polonara : La Dinamo Sassari fa sua la finale d’andata della FIBA Europe Cup 2018-2019. Gli uomini allenati da Gianmarco Pozzecco superano con il punteggio di 89-84 il s.Oliver Würzburg, e vanno dunque con questo vantaggio di cinque punti a giocarsi il ritorno in Germania tra sette giorni. I sardi trovano un grande Rashawn Thomas da 27 punti e 11 rimbalzi, ma anche le prove di Achille Polonara e Marco Spissu (14 e 13 rispettivamente) risultano, ...

Basket - FIBA Europe Cup 2019 : la Dinamo Sassari fa sua la finale d’andata - Würzburg superato 89-84. Thomas al top - benissimo Spissu e Polonara : La Dinamo Sassari fa sua la finale d’andata della FIBA Europe Cup 2018-2019. Gli uomini allenati da Gianmarco Pozzecco superano con il punteggio di 89-84 il s.Oliver Würzburg, e vanno dunque con questo vantaggio di cinque punti a giocarsi il ritorno in Germania tra sette giorni. I sardi trovano un grande Rashawn Thomas da 27 punti e 11 rimbalzi, ma anche le prove di Achille Polonara e Marco Spissu (14 e 13 rispettivamente) risultano, ...

LIVE Dinamo Sassari-s.Oliver Würzburg - Finale Europe Cup Basket in DIRETTA : 89-84 - i sardi portano a casa la gara d’andata! : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di andata della Finale di FIBA Europe Cup tra Dinamo Sassari e s.OLIVEr Würzburg, primo dei due capitoli di un confronto che terminerà nel primo giorno di maggio. Per la seconda volta consecutiva la Finale della seconda competizione Europea organizzata dalla FIBA vede in campo una formazione italiana. Dopo che lo scorso anno si erano affrontate Venezia e Avellino, questa volta è la squadra di ...

LIVE Dinamo Sassari-s.Oliver Würzburg - Finale Europe Cup Basket in DIRETTA : 65-67 - Oliver porta avanti i tedeschi a fine terzo quarto : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di andata della Finale di FIBA Europe Cup tra Dinamo Sassari e s.OLIVEr Würzburg, primo dei due capitoli di un confronto che terminerà nel primo giorno di maggio. Per la seconda volta consecutiva la Finale della seconda competizione Europea organizzata dalla FIBA vede in campo una formazione italiana. Dopo che lo scorso anno si erano affrontate Venezia e Avellino, questa volta è la squadra di ...

LIVE Dinamo Sassari-s.Oliver Würzburg - Finale Europe Cup Basket in DIRETTA : 45-45 - perfetta parità all’intervallo : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di andata della Finale di FIBA Europe Cup tra Dinamo Sassari e s.OLIVEr Würzburg, primo dei due capitoli di un confronto che terminerà nel primo giorno di maggio. Per la seconda volta consecutiva la Finale della seconda competizione Europea organizzata dalla FIBA vede in campo una formazione italiana. Dopo che lo scorso anno si erano affrontate Venezia e Avellino, questa volta è la squadra di ...

LIVE Dinamo Sassari-s.Oliver Würzburg - Finale Europe Cup Basket in DIRETTA : l’assalto degli uomini di Pozzecco inizia dal PalaSerradimigni : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di andata della Finale di FIBA Europe Cup tra Dinamo Sassari e s.OLIVEr Würzburg, primo dei due capitoli di un confronto che terminerà nel primo giorno di maggio. Per la seconda volta consecutiva la Finale della seconda competizione Europea organizzata dalla FIBA vede in campo una formazione italiana. Dopo che lo scorso anno si erano affrontate Venezia e Avellino, questa volta è la squadra di ...

Basket - FIBA Europe Cup 2019 : la Dinamo Sassari all’assalto della finale d’andata contro Würzburg e del primo trofeo europeo della sua storia : Comincia dal PalaSerradimigni l’assalto della Dinamo Sassari alla prima Coppa Europea della sua storia, la FIBA Europe Cup. Per farcela, però, gli uomini allenati da Gianmarco Pozzecco devono superare ancora un ostacolo, rappresentato dai tedeschi del s.Oliver Würzburg, giustizieri di Varese in semifinale. Domani sera, alle 20:30, si terrà la finale d’andata, primo dei due capitoli di un libro che scriverà la sua parola fine in ...

Basket - Eurocup : Varese eliminata - Sassari vola in finale : ROMA - Non riesce l'impresa della Openjobmetis Varese nella semifinale di ritorno della Fiba Europe Cup . Battuti per 89-66 nella gara di andata a Masnago, i biancorossi di Caja si sono arresi anche ...

Basket - FIBA Europe Cup 2019 : Sassari travolge l’UNET Holon! Serata storica per la Dinamo - contro Wurzburg la prima finale europea : Con una prestazione semplicemente perfetta la Dinamo Sassari annichilisce l’UNET Holon e stacca il biglietto per la finale della FIBA Europe Cup 2018-2019. La formazione allenata da Gianmarco Pozzecco conquista l’accesso alla prima storica finale Europea della propria storia imponendosi con uno schiacciante 105-75 di fronte al caldissimo pubblico del PalaSerradimigni e si giocherà il trofeo con la squadra tedesca del s.Oliver ...