Basket | Playoff Eurolega 2019 | Anadolu Efes alle Final Four | Barcellona battuto 80-71

Basket - semifinali playoff Nba : Golden State sul 2-0 - Milwaukee pareggia i conti : NEW YORK - Milwaukee pareggia i conti con Boston, Golden State si porta sul 2-0 con Houston. Fattore campo rispettato in gara 2 delle semifinali dei playoff Nba. I Bucks si rialzano dopo la prova ...

Basket - NBA Playoff 2019 : Golden State va sul 2-0 con Houston - Milwaukee pareggia la serie con Boston : Nottata dedicata alle gare-2 più interessanti di questi Playoffs NBA 2019 quella che si è disputata. Sul campo, infatti, erano di scena le due teste di serie numero 1 delle rispettive Conference che cercavano obiettivi differenti. Ad Ovest i Golden State Warriors piegano la resistenza degli Houston Rockets e si portano sul 2-0 nella serie, mentre ad Est i Milwaukee Bucks si svegliano dopo la “scoppola” di gara-1 e regolano i Boston ...

Basket - semifinali playoff Nba : colpo Philadelphia a Toronto - parte bene Denver : NEW YORK - Il pareggio di Philadelphia nella serie della Eastern Conference con Toronto e la buona partenza di Denver a Ovest nel duello con Portland. Ecco i verdetti delle gare di semifinali play-off ...

Basket - NBA Playoff 2019 : i 76ers pareggiano la serie contro i Raptors - i Nuggets iniziano bene e battono i Trail Blazers : Si sono giocati due incontri questa notte, all’interno delle semifinali di conference che stanno portando la stagione NBA sempre più vicina al suo compimento. Andiamo a vedere cos’è successo nel prosieguo di Toronto Raptors-Philadelphia 76ers e nell’esordio di Denver Nuggets-Portland Trail Blazers. Nella Eastern Conference i Philadelphia 76ers riescono a compiere un importantissimo colpo esterno, battendo i Toronto Raptors per ...

Basket Bellizzi supera Angri - chiude la serie 2-0 e si qualifica alle semifinali playoff - prossimo avversario la Partenope. : LA CRONACA Così come accaduto in gara 1, l'inizio di partita è favorevole a Bellizzi. Gli ospiti riescono a penetrare tra le maglie difensive grigiorosse, puntando con decisione e precisione al ferro.

Risultati Basket Playoff A2/ Diretta live score : Capo d'Orlando per il 2-0 - 1turno - : Risultati basket playoff A2: gara-2 delle serie di primo turno viene inaugurata con Capo d'Orlando-Ravenna e Udine-Biella, entrambe sul punteggio di 1-0.

Basket - NBA Playoff 2019 : Boston espugna Milwaukee - Golden State all’ultimo respiro su Houston : Nella serata italiana sono cominciate due serie di Playoff NBA valide per le semifinali di Conference. Nella prima, riguardante la Eastern Conference, i Boston Celtics hanno espugnato il campo dei Milwaukee Bucks, la miglior squadra della regular season, per 112-90. Decisivi Kyrie irving con 26 punti e 11 assist e Al Horford con 20 punti e 11 rimbalzi, Jaylen Brown aggiunge 19 punti e Gordon Hayward 13 partendo dalla panchina. La franchigia più ...

Basket - Serie A2 : Treviso supera Trapani nei playoff : ROMA - Si aprono le danze per molte Serie dei playoff di Lega 2. In Gara 1, vincono Treviso, Verona, Rieti, Roseto, Bergamo e Montegranaro . In Gara 1 dei playout, Piacenza ha la meglio su Cassino. ...

Serie A Basket – Milano e Venezia ok - si infiamma la corsa Playoff : risultati e classifica dopo la 28ª Giornata : Milano e Venezia tornano a vincere. Bene Cremona, Brindisi e Sassari in zona Playoff: risultati e classifica dopo la 28ª Giornata di Serie A Mancano solo due giornate alla fine della regular season di Serie A ed ogni vittoria può risultare decisiva ai fini degli obiettivi stagionali di ogni squadra. Milano si pone quello di puntare dritta a riconfermarsi Campione d’Italia e vuole farlo dominando anche la regular season. Per l’Olimpia ...

Basket - 28a giornata Serie A 2019 : Venezia e Cremona non sbagliano - Brindisi sale al quarto posto mentre si accende la lotta playoff : Dopo l’anticipo tra Pistoia e Cantù e in attesa del risultato della sfida tra Milano e Avellino, si è svolta questo pomeriggio la maggior parte della 28a giornata della Serie A 2018-2019 di Basket maschile. Cremona e Venezia procedono appaiate in seconda posizione, mentre alle loro spalle Brindisi ha superato Trieste nello scontro diretto salendo in solitaria al quarto posto. La lotta retrocessione sembra ormai indirizzata a sfavore di ...

LIVE Olimpia Milano-Avellino - Serie A Basket 2019 in DIRETTA : primato e playoff in palio nel posticipo : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Sidigas Avellino, sfida valevole per la 28a giornata della Serie A di basket. Al Forum si chiude un turno di campionato che può risultare decisivo per la lotta al primato in classifica e ai playoff. Sono proprio questi i temi importanti di questa sfida. Milano vuole consolidare la sua leadership, mentre Avellino ha bisogno di punti per restare tra le prime otto. L’Olimpia potrebbe ...

Basket - playoff Nba : Belinelli e San Antonio eliminati - Toronto ok : NEW YORK - Finale amaro di stagione per Marco Belinelli e i San Antonio Spurs in Nba. La squadra allenata da Popovich perde la settima e decisiva gara in casa dei Denver Nuggets per 90-86 e viene così ...

Diretta Sassari Brescia/ Streaming video e tv : sfida per i playoff - Basket A - : Diretta Sassari Brescia Streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket per la 28giornata di Serie A, oggi domenica 28 aprile,.

Basket - NBA Playoff 2019 : Denver chiude i conti con la tripla doppia di Jokic - Kawhi Leonard manda KO i 76ers con 45 punti : Notte di conclusione e d’apertura, quella che s’è vista sui parquet di Denver e di Toronto: in perfetto parallelo è terminato l’ultimo primo turno, quello tra Nuggets e San Antonio Spurs, ed è iniziata la prima semifinale di Eastern Conference, che oppone i Raptors ai Philadelphia 76ers. A chiudere l’ultima serie ancora in corso nella Western Conference sono i Denver Nuggets, che risolvono una settima gara combattutissima ...