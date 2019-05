Barcellona-Liverpool | dalle 21 00 Diretta Messi sfida Salah

Diretta Barcellona-Liverpool ore 21 : come vederla in tv e formazioni ufficiali : BARCELLONA - Il Barcellona riceve il Liverpool al Camp Nou per la gara di andata delle semifinali di Champions League . Dopo la vittoria dell'Ajax sul campo del Tottenham, la formazione di Valverde ...

Champions League - sei hooligans del Liverpool arrestati a Barcellona - : Il club inglese condanna le violenze dei suoi tifosi, arrivati in Catalogna per la semifinale di andata: "Comportamento inaccettabile"

LIVE Barcellona-Liverpool - Champions League 2019 in DIRETTA : Messi e Salah - scontro tra fenomeni che vale il Pallone d’Oro : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Barcellona-LIVErpool, semifinale d’andata della Champions League 2018-2019. Al Camp Nou stasera vanno in scena i primi novanta minuti della sfida tra quelle che sono probabilmente le due grandi favorite per alzare nel cielo di Madrid la coppa “dalle grandi orecchie”. Il Barca ha appena festeggiato la conquista della 26esima Liga della sua storia al termine di una stagione in cui i ...

Cosa aspettarsi da Barcellona-Liverpool : La semifinale di Champions League in programma stasera rappresenta il meglio che il calcio europeo ha da offrire in questo momento: e poi c'è Messi

Barcellona-Liverpool - le chiavi tattiche della sfida : Quando gli hanno chiesto del suo scontro con Messi, ha risposto: «Penso che sia il miglior giocatore al mondo, ma se pensi a come giochiamo, a come difendiamo, noi non difendiamo 1 contro 1, lo ...

Probabili formazioni Barcellona-Liverpool : tridenti da paura a confronto : Probabili formazioni Barcellona-Liverpool – Dopo la vittoria dell’Ajax in casa del Tottenham di ieri sera, si gioca oggi l’altra semifinale d’andata di Champions League tra blaugrana e reds. Una sorta di finale anticipata quella tra i ragazzi di Valverde e quelli di Klopp, che possono vantare due tridenti d’attacco fortissimi. Ecco le Probabili formazioni della sfida. Barcellona (4-3-3): Ter Stegen, Sergi ...

