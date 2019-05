Barcellona-Liverpool 3-0 | super Messi | blaugrana vicinissimi alla finale

Barcellona-Liverpool - Messi ammonisce : “non è ancora finita. Il gol su punizione? Fortunato perchè…” : Il numero 10 blaugrana ha analizzato il match del Camp Nou, sottolineando come ci sia ancora un ritorno da giocare Un 3-0 che non ammette repliche, che mette il Barcellona con un piede e mezzo in finale di Champions League. Liverpool annichilito al Camp Nou, distrutto da un Lionel Messi formato maxi capace di piazzare una doppietta super che gli vale il traguardo dei 600 gol in carriera. AFP/LaPresse Una serata da ricordare, che non deve ...

Champions - Messi show : il Barcellona manda il Liverpool al tappeto 3-0 : Marco Gentile I gol di Suarez e la doppietta di Messi, che sale a quota 600 gol con la maglia del Barcellona, hanno permesso ai blaugrana di piegare il Liverpool di Klopp per 3-0. Il ritorno ad Anfield il 7 maggio: gli spagnoli hanno un piede e mezzo in finale di Champions Il Barcellona di Ernesto Valverde non conosce la parola sconfitta in Champions League, vince 3-0 contro il Liverpool di Jurgen Klopp e ipoteca la finale che si ...

Calcio - Champions League 2019 : Barcellona-Liverpool 3-0 - l’uragano Messi e Suarez puniscono i Reds : Questa sera al Camp Nou è andata in scena l’andata delle semifinali di Champions League 2019 di Calcio tra il Barcellona e il Liverpool. Sul rettangolo verde catalano si impongono i blaugrana 3-0 grazie alle marcature di Suarez e di Messi (doppietta). Una partita di grande qualità, decisa dalle giocate dei campioni del Barça, con l’argentino che ha raggiunto quota 600 gol in carriera con il club spagnolo e con l’uruguaiano che ...

LIVE Barcellona 3-0 Liverpool - Champions League 2019 in DIRETTA : il gol di Suarez e la doppietta di Messi stendono il Liverpool nell'andata delle semifinali : Al Camp Nou stasera vanno in scena i primi novanta minuti della sfida tra quelle che sono probabilmente le due grandi favorite per alzare nel cielo di Madrid la coppa "dalle grandi orecchie". Il Barca ha appena festeggiato la conquista della 26esima Liga della sua storia al termine di una stagione in cui i blaugrana hanno dominato in lungo e in largo.

VIDEO Barcellona-Liverpool 3-0 - Highlights - gol e sintesi Champions League. Suarez e Messi quota 600 stendono i Reds : Questa sera al Camp Nou è andata in scena l’andata delle semifinali di Champions League 2019 di calcio tra il Barcellona e il Liverpool. Sul rettangolo verde catalano si impongono i blaugrana 3-0 grazie alle marcature di Suarez e di Messi (doppietta). Una partita di grande qualità, decisa dalle giocate dei campioni del Barça, con l’argentino che ha raggiunto quota 600 gol con questo club e con l’uruguaiano che ha avuto il ...

Il Barcellona ha vinto 3-0 contro il Liverpool nella semifinale di andata di Champions League : Il Barcellona ha battuto 3-0 il Liverpool nella partita di andata della seconda semifinale di UEFA Champions League, giocata mercoledì sera al Camp Nou. Nonostante il Liverpool non abbia subito così tanto la superiorità del Barcellona, come invece suggerisce il

Champions - Barcellona-Liverpool 3-0 : 23.02 Nell'andata della semifinale pesante 3-0 del Barcellona sul Liverpool. In campo 5 coppe per parte.Subito brivido per i Reds: Rakitic sfiora il gol (4') che arriva al 26'con Suarez servito da Jordi Alba.Al 34' Manè si divora un'occasione d'oro. A inizio ripresa ter Stegen salva su Milner.Al 52' è Salah a impegnare il portiere catalano.Al 58'ci prova ancora Milner.Poi fiammata Barça:traversa Suarez e tap-in di Messi (75') che ...

