ATP Estoril – Tutto facile per Tsitsipas | il greco asfalta Andreozzi e si qualifica senza

(Di mercoledì 1 maggio 2019) Vittoria semplice in due set per il numero dieci del ranking, che sicosì per i quarti di finale del torneo ATP diStefanossiper i quarti di finale del torneo ATP di, il tennistanon lascia scampo all’argentino, superandolo con il punteggio di 6-3, 6-4 dopo quasi un’ora e mezza di gioco.Il numero 10 del ranking tiene sempre in mano le redini dell’incontro, non permettendo mai al proprio avversario di mettergli pressione. Nel prossimo turnosfiderà Domingues,tosi grazie al forfait di Millman.L'articolo ATPper, ile sifatica ai quarti di finale SPORTFAIR.

Eurosport_IT : L'infortunio alla coscia non dà tregua a Fabio Fognini... ?? #EurosportTENNIS - TennisWorldit : Atp Estoril - Altro ritiro per Fabio Fognini. Al suo posto entra Baldi - WYN_Tennis : ATP - Estoril - Estoril : Fognini forfait -