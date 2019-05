Ascolti tv USA martedì 30 aprile | NCIS il più visto della serata | cresce The Village

Ascolti tv USA lunedì 29 aprile - male The Fix - Arrow e The Code : Ascolti tv USA lunedì 29 aprile – L’analisi Ascolti tv USA lunedì 29 aprile – Serata primaverile lontana dai fasti del passato e che fa male a ABC che dovrà necessariamente riscattarsi la prossima stagione. Senza American Idol sostituito da uno speciale Queen e Adam Lambert Story, che ottiene 5,6 milioni e 0.8 di rating, The Fix crolla a 2,8 milioni con 0.4 di rating record negativo di stagione. Torna a crescere The Resident ...

Game of Thrones - gli Ascolti in Italia e USA del terzo episodio “The Long Night” – Record su Twitter : Game of Thrones ascolti: i dati del terzo episodio, The Long Night, in Italia su Sky e in USA su HBO. Record di interazioni su Twitter Game of Thrones ascolti. – Il terzo episodio dell’ottava e ultima stagione di Game of Thrones è ormai andato in onda. I fan lo aspettavano ormai da tempo, ma non andiamo oltre visto che non è lo scopo di quest’articolo. Infatti se siete tra quelli che aspettano la versione doppiata in Italiano, ...

Ascolti tv USA domenica 28 aprile - parte prevedibilmente male The Red Line : Ascolti tv USA domenica 28 aprile The Red Line la miniserie CBS con Noah Wyle parte male con una media di 4,9 milioni e 0.5 di rating per i primi due episodi in onda tra le 8 e le 10 pm e rispettivamente 0.5 di rating 18-49 anni nel primo episodio e 0.4 nel secondo e 5,2 milioni e 4,5 milioni totali. Difficile aspettarsi di più per una miniserie se da un lato la mossa di creare un’unica serata per una produzione così serializzata è ...

Ascolti tv USA giovedì 25 aprile - Gotham chiude in calo - bene The Orville : Ascolti tv USA giovedì 25 aprile Ascolti tv USA giovedì 25 aprile – Serata con nuovi record negativi per le comedy, di finali ma anche soggetta a possibili aggiustamenti sostanziosi soprattutto in casa ABC che ha trasmesso il Round 1 del Draft NFL che ha ottenuto 4,9 milioni e 1.2 di rating nei demo 18-49 anni in crescita rispetto allo scorso anno quando era in onda su Fox. Il finale di serie di Gotham (con l’arrivo di Batman e un ...

Ascolti tv USA mercoledì 24 aprile - record negativi per Whiskey Cavalier e Jane the Virgin - bene Chicago Fire : Ascolti tv USA mercoledì 24 aprile Ascolti tv USA mercoledì 24 aprile – Tre canali a 1.0 di media della serata (NBC, CBS e FOX) a dimostrazione di un livellamento verso il basso generalizzato dei rating live e del pubblico 18-49 anni. Dopo alcune settimane di pausa, tornano stabili su NBC con episodi inediti Chicago Med, Fire e PD rispettivamente con 7,7 milioni, 8 milioni e 7,1 milioni e 1.0 1.1 e 1.0 di rating, con Chicago Fire che è ...

Ascolti tv USA martedì 23 aprile - grazie a The Voice cresce New Amsterdam - bene il finale di Roswell : Ascolti tv USA martedì 23 aprile Ascolti tv USA martedì 23 aprile – La decisione di NBC di invertire lo slot tra The Voice e The Village con il primo spostato alle 9 pm e il secondo alle 8 pm, raggiunge l’obiettivo sperato: aiutare New Amsterdam. Dopo il continuo calo senza il traino di This Is Us, gli Ascolti live della serie medical tornano a salire alle 10 pm toccando lo 0.8 con 5,21 milioni di spettatori (guadagnando due decimi ...

Ascolti Tv USA Game of Thrones domina domenica sera - lunedì cresce 911 : Ascolti Tv USA Game of Thrones 21 aprile 10.3 milioni di spettatori si sono collegati su HBO domenica sera per vedere il secondo episodio di Game of Thrones, in calo rispetto all’esordio nei soli dati lineari ma il quarto miglior risultato di sempre dopo l’esordio dell’ottava, l’episodio 7×05 e il finale della settima. Considerando anche lo streaming il totale del secondo episodio arriva a 15,9 milioni in calo del 9% ...

Ascolti tv USA giovedì 18 aprile nuovo record negativo per Grey’s Anatomy : Ascolti tv USA giovedì 18 aprile Ascolti tv USA giovedì 18 aprile – La primavera e la vigilia di Pasqua inizia a farsi sentire con Grey’s Anatomy che crolla al record negativo. La serie ABC apre la serata con 1.2 di rating perdendo 3 decimi rispetto alla scorsa settimana e facendo registrare un nuovo dato negativo, nel totale del pubblico la perdita è solo di poco più di 600 mila spettatori con 6,1 milioni ma anche questo è il dato ...

Ascolti tv USA mercoledì 17 aprile - record negativo per Riverdale e Whiskey Cavalier : Ascolti tv USA mercoledì 17 aprile Ascolti tv USA mercoledì 17 aprile – In una serata con ancora tante repliche in onda, registriamo l’ennesimo record negativo di Whiskey Cavalier ma anche quello di Riverdale. Nello specifico Riverdale torna dopo 3 settimane di pausa con 830 mila spettatori e 0.2 di rating, probabilmente gran parte del pubblico sta aspettando di vedere l’intera stagione su Netflix US una volta conclusa; stabile ...

Ascolti tv USA martedì 16 aprile - bene Bless This Mess e il finale di The Rookie - flop The Village : Ascolti tv USA martedì 16 aprile Ascolti tv USA martedì 16 aprile – Una serata finalmente ricca con addirittura un finale di stagione e una premiere entrambe su ABC e che segna il definitivo flop di The Village. In casa ABC parte bene Bless This Mess la serie in 6 episodi ordinata da ABC dopo che Fox, per cui era stato pensato il pilot, non l’ha portata avanti, 0.9 e 4,63 milioni all’esordio risultando lo show più visto della ...

Ascolti tv USA lunedì 15 aprile - male The Code - calano The Resident - Arrow e 911 : Ascolti tv USA lunedì 15 aprile Ascolti tv USA lunedì 15 aprile – Serata strana dominata dai talent musicali che però non conquistano il pubblico più giovane con dati bassi tra i 18-49 anni. Sarà l’aria di primavera. In casa Fox, dopo una settimana di pausa, The Resident e 911 tornano in calo di 2 decimi nei rating 18-49 anni, il primo si ferma a 4,5 milioni e 0.7 e il secondo a 5,7 milioni e 1.1 di rating, toccando i record ...

Ascolti Tv USA domenica 14 aprile : Game of Thrones debito record per HBO : Ascolti tv USA domenica 14 aprile God Friended Me chiude in ribasso Ascolti tv USA domenica 14 aprile – Serata con Fox e CW in replica e condizionata dal debutto di Game of Thrones su HBO: per 6 settimane gli Ascolti saranno condizionati da una variabile prevista e prevedibile nonostante lo streaming e i dati differiti. Un evento come questo va visto live anche per evitare spoiler. In attesa di conoscere i dati di Game of Thrones che ...

