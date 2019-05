Ascolti TV | Social Auditel 2 maggio 2019 : Mentre Ero Via in cima al Trend Topic con 50.000 Tweet - bene la Carrà e Piazza Pulita : Auditel 2 maggio 2019: Il penultimo appuntamento della fiction Mentre Ero Via in alto nel Trend Topic con quasi 50.000 Tweet. Piazza Pulita è più Social di Dritto e Rovescio La Rai è indiscutibilmente leader della serata Social del 2 maggio. La penultima puntata della fiction di Rai 1 “Mentre Ero ...

Ascolti TV | Social Auditel 1 maggio 2019 : Dopo la semifinale di Champions - c’è la D’Urso : Social Auditel 1 maggio 2019: La Champions League di Rai e Sky fa il record di 2 milioni di Tweet, Barbara D'Urso non molla il Trend Topic Andata della seconda semifinale di Champions League. Barcellona-Liverpool (r.f 3-0) raggiunge il record dei record con la bellezza di 2 milioni di Tweet e innumerevoli ...

Ascolti TV | Social Auditel 29 aprile 2019 : GF 16 fa piazza pulita - primato assoluto nel Trend Topic con oltre 350.000 Tweet : Social Auditel 29 aprile 2019: Il GF 16 sbaraglia il Trend Topic Italiano Non ci sono rivali sui Social per il Grande Fratello 2019. Insieme ad Amici e Ciao Darwin, il reality condotto da Barbara D’Urso si conferma il programma più seguito sui Social. Su Twitter (h. 2.00) , il GF 16 ha ottenuto ...

Ascolti TV | Social Auditel 30 aprile 2019 : È la serata di The Voice - la Ventura si prende il Trend Topic : Social Auditel 30 aprile 2019: The Voice in cima al Trend Topic Dopo l’esordio super, The Voice non ha rivali nell’ultima serata televisiva di aprile. Il talent di Rai 2 condotto da Simona Ventura ha registrato +14.900 Tweet con l’hashtag ufficiale #TVOI che in aggiunta alle tendenze (The ...

Ascolti TV | Social Auditel 27 aprile 2019 : Amici 18 spacca il sabato sera social con più di 300.000 Tweet e raggiunge Inter-Juventus : social Auditel 27 aprile 2019: Amici 18 è imbattibile nel Trend Topic del sabato sera. Su Twitter non rimane nulla a Ballando con le Stelle. Il sabato sera social dei programmi in tv è ancora una volta saldissimo nelle mani di Maria De Filippi. Nel Trend Topic italiano, l’hashtag ufficiale di Amici 18 ...

Ascolti TV | Social Auditel 26 aprile 2019 : Senza Ciao Darwin - Propaganda Live prende il controllo del Trend Topic superando 10.000 Tweet : Social Auditel 26 aprile 2019: Propaganda Live il programma più twittato, recupera la Corrida nel finale contro Gomorra 4, Quarto Grado è secondo. Senza il grande assente Ciao Darwin, il Social Auditel del venerdì sera vede un vincitore inaspettato. Propaganda Live è riuscita a prendere il controllo del ...

Ascolti TV | Social Auditel 25 aprile 2019 : A raccontare comincia tu tiene testa alla partita con più di 10.000 Tweet : Social Auditel 25 aprile 2019: Raffaella Carrà non delude e ha quasi la meglio sulla semifinale di Coppa Italia Raffaella Carrà conferma il suo eccezionale impatto sul Trend Topic italiano. Nel giorno della seconda semifinale di Coppa Italia, A raccontare comincia tu ha registrato 11.000 Tweet con ...

Ascolti TV | Social Auditel 24 aprile 2019 : Milan-Lazio leader del Trend Topic - Chi l’Ha Visto tocca 6.500 Tweet - sorprende Dirty Dancing : Social Auditel 24 aprile 2019: Milan-Lazio prende 100.000 Tweet, Chi l'ha Visto il programma più seguito con più di 6mila Tweet Senza “Live non è la D’Urso”, la Rai prende le redini del Trend Topic italiano vincendo nettamente la serata Social. Milan-Lazio è il leader indiscusso, Chi ...

Ascolti TV | Social Auditel 23 aprile 2019 D’Urso-Ventura : Il GF 16 vince con l’hashtag ufficiale - The Voice boom di oltre 200.000 Tweet : Social Auditel 23 aprile 2019: Testa a testa Social tra Barbara d'Urso e Simona Ventura Super confronto nel martedì sera televisivo tra la prima puntata di “The Voice” su Rai 2 e il GF 16, uno dei programmi imbattuti sui Social. Sarà, secondo le previsioni dei palinsesti, il primo e ultimo ...

Ascolti TV | Social Auditel 22 aprile 2019 : La Pasquetta social è di Mina : social Auditel 22 aprile 2019: Più di 3.000 Tweet per lo speciale di Rai Tre dedicato a Mina Il lunedì di Pasquetta ha visto l’esclusione del GF 16 che tornerà in onda domani sera. A prendere il controllo del Trend Topic italiano dei programmi in tv è stato lo speciale di Rai 3 dedicato a Mina ...

Ascolti TV | Social Auditel 20 aprile 2019 : Amici 18 si prende la Pasqua social superando i 350.000 Tweet : social Auditel 20 aprile 2019: Amici 18 spacca il Trend Topic con Tweet, a Ballando con le Stelle rimane Se Ballando con le Stelle continua a vincere negli Ascolti tv, Amici 18 risponde puntualmente con il netto dominio sui social. La puntata di ieri 20 aprile 2019 ha registrato l’impressionante cifra ...