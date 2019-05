Arsenal-Valencia | Emery | ' Ramsey ci mancherà | sarà dura non averlo'

Calcio - andata semifinali Europa League 2019 : l’ Arsenal sfida il Valencia - il Chelsea di Sarri contro l’Eintracht : Siamo prossimi alla stretta finale nell’edizione 2019 dell’ Europa League di Calcio . Domani andranno in scena le gare d’ andata delle semifinali che metteranno in palio i due posti per l’atto conclusivo di Baku, in programma il 29 maggio. Saranno Arsenal- Valencia e Eintracht Francoforte- Chelsea a regalare spettacolo. All’Emirates Stadium i “Gunners” partono con i favori del pronostico, avendo eliminato nel ...

Arsenal -Valencia - i precedenti parlano spagnolo : Si gioca domani sera un’importantissima partita di Europa League, la semifinale di andata Arsenal-Valencia . Gli inglesi sembrano essere i favoriti nel match di Europa League contro gli spagnoli, che però sono in crescita. I precedenti sono a favore degli spagnoli. Il club londinese cerca una finale in un torneo europeo a distanza di 13 anni da quella del 2006 in Champions League. A livello europeo, però il Valencia ha un palmares ...

Europa League - Arsenal-Valencia in esclusiva su Sky in 4K HDR : Si avvicina il momento in cui saranno designate le finaliste di Europa League, pronte a contendersi il trofeo allo stadio Olimpico di Baku, in Azerbaijan, in occasione della finale che si terrà il prossimo 29 maggio. Tra le formazioni che non vogliono lasciarsi sfuggire l’obiettivo ci sono Arsenal e Valencia, che si sfideranno nella semifinale […] L'articolo Europa League, Arsenal-Valencia in esclusiva su Sky in 4K HDR è stato ...