Arsenal | stagione finita per Ramsey | si rivedrà con la maglia della Juventus

Ansia Arsenal - l’infortunio di Ramsey preoccupa anche… la Juventus : stagione finita per il gallese? : Uscito dopo mezz’ora di gioco nel corso del match tra Napoli e Arsenal , Ramsey potrebbe aver concluso anzitempo la stagione Brutte notizie per l’ Arsenal e, indirettamente, anche per la Juventus . Aaron Ramsey potrebbe aver concluso anzitempo la stagione , l’ultima con la maglia dei ‘Gunners‘ prima di diventare a tutti gli effetti un giocatore bianconero a partire dal primo luglio. Carlo Hermann / AFP Il problema ...

Il commento sulla Gazzetta : Napoli-Arsenal - una sfida che vale una stagione : Il commento sulla Gazzetta di Pierfrancesco Archetti ricorda che la partita di ieri sera del Napoli contro l’Arsenal ha un sapore ancora più aspro perché non solo non riesce a far dimenticare la Juve già in vetta e uno scudetto inarrivabile, ma proietta già alla prossima stagione “Quindi non solo ti passa davanti tutta questa stagione, ma c’è già un anticipo della prossima e il fantasma ha il nome di Aaron Ramsey” Già, ...