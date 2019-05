Apoteosi Brescia | dopo 8 anni è di nuovo Serie A | promozione aritmetica con due turni

sportfair

(Di mercoledì 1 maggio 2019) La formazione di Corini batte l’Ascoli 1-0 e ottiene l’inA con duedi anticipo Basta un gol di Dessena nel primo tempo del match con l’Ascoli per mandare in Paradiso il, che tornamente inottoGiuseppe Zanardelli/LaPresseUna stagione esaltante, un cammino lungo e complicato nel corso del quale gli ostacoli non sono mancati. Forza e determinazione hanno però fatto la differenza, permettendo agli uomini di Corini di esultare per unaraggiunta con duedi anticipo. Cross di Bisoli, stop e conclusione di Dessena che finisce in rete: il Rigamonti esplode, assaporando una festa che al triplice fischio finale può davvero iniziare. Piangono tutti, di gioia ovviamente. Tra cui anche Alfredo Donnarumma, alla secondaconsecutivaquella con l’Empoli ottenuta lo ...

