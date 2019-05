Anticipazioni Una Vita prossima settimana | un bacio inaspettato

UNA VITA - Anticipazioni puntata di mercoledì 1° maggio 2019 : anticipazioni puntata 705 di Una VITA di mercoledì 1° maggio 2019 (ore 13,40): Samuel, seguendo i consigli di Ursula, si riavvicina a Diego e per farlo parla bene del fratello di fronte ai vicini. Intanto Diego non intende informare Blanca sulle sue presunte condizioni di salute e chiede a Samuel di occuparsi di lei e del figlio quando sarà morto. Susana avverte Silvia riguardo al colonnello, ma lei non la sta a sentire. Diego e Huertas ...

Il Segreto e Una Vita Anticipazioni 30 aprile 2019 : l'appuntamento serale su Rete 4 : Mentre a Puente Viejo Isaac ed Elsa trascorrono la notte insieme scatenando l'ira di Antolina, ad Acacias nasce ufficialmente la coppia Arturo Valverde e Silvia Reyes.

UNA VITA - Anticipazioni puntata notturna del 30 aprile 2019 (Rete 4) : Stanotte su Rete 4 potrete assistere ad una puntata “monstre” della telenovela ambientata ad Acacias. Si tratterà di due interi episodi spagnoli che inizieranno alle 23,35 per terminare intorno all’una e un quarto. Siete pronti per questo particolare ed unico appuntamento “in notturna”? Vi ricordiamo infine che mercoledì 1° maggio Una VITA non va in onda. Ecco la trama: anticipazioni puntata 703 e 704 di Una ...

Una Vita Anticipazioni 1 maggio 2019 : La vendetta di Samuel : Il giovane Alday si riavvicina al fratello ma fa tutto parte del piano di Ursula. Samuel si prenderà la sua vendetta contro Diego.

Una Vita Anticipazioni : Casilda - grave problema dopo la morte di Martin : anticipazioni Una Vita: Casilda dopo la morte di Martin perde la memoria Le anticipazioni di Una Vita annunciano la morte di Martin, nel corso delle prossime puntate italiane. Il povero marito di Casilda, pur di salvare la Vita di Diego, muore tragicamente per le vie di Acacias. Scendendo nel dettaglio, il garzone scopre che, durante […] L'articolo Una Vita anticipazioni: Casilda, grave problema dopo la morte di Martin proviene da Gossip e ...

Una Vita Anticipazioni 30 aprile 2019 : Chi è veramente Ursula Dicenta? : Reira rivela a Ursula che il marchio delle sue figlie è in realtà lo stemma di una ricca famiglia di Odessa. Ursula inizia ad avere dei flashback e ricorda di avere origini russe.

Beautiful - Anticipazioni americane : Shauna Fulton potrebbe mandare in crisi Brooke e Ridge : L'entrata in scena di Flo e Shauna Fulton sarà destinata a portare diverse novità nelle vite delle famiglie Spencer, Forrester e Logan. Presentata come complice di Reese Buckingham nella storyline dello scambio delle culle, in realtà Flo è diventata una presenza stabile nelle trame della soap soprattutto dopo avere appreso di essere figlia di Storm Logan. Insieme a lei ha fatto la sua prima apparizione anche la madre Shauna che nei suoi ...

Anticipazioni Una Vita stasera su Rete 4 : Arturo chiede perdono a Silvia - Blanca dubbiosa : "Una Vita" tornerà in onda questa sera su Rete 4 al termine di una lunga puntata de "Il Segreto". L'orario d'inizio delle vicende ambientate ad Acacias 38 sarà diverso rispetto alle scorse settimane, e sembra destinato a scatenare le critiche dei telespettatori. Per seguire gli episodi di oggi, infatti, i fan della soap spagnola dovranno sintonizzarsi sul canale Mediaset alle ore 23:30 per un appuntamento che proseguirà fino alle ore 00:15 ...

Anticipazioni Uomini e donne - Over : una segnalazione su Stefano - lui sbotta contro Tina : Il Trono Over di Uomini e donne continua ad essere caratterizzato da litigi e sospetti tra dame e cavalieri, che non mancano di esprimere il loro reciproco punto di vista. Nella prima puntata settimanale, andata in onda ieri 29 aprile, Armando e Michele sono stati protagonisti di un duro scontro parlando del contatto telefonico di quest'ultimo con una ragazza di soli 24 anni. La coppia è arrivata quasi alle mani e la questione si è fatta ancora ...

UNA VITA - Anticipazioni e trame puntate dal 5 all’11 maggio 2019 : anticipazioni e trame settimanali telenovela Una VITA da domenica 5 a sabato 11 maggio 2019: Jaime fa sapere a Blanca che Diego si è pentito di aver tradito la fiducia di Samuel e le comunica che il figlio maggiore non intende più stare con lei;; la ragazza, distrutta dalla notizia, cerca un chiarimento con Diego, che le conferma quanto detto da Jaime. Jacinto non ha trovato l’amore nemmeno con Marcelina e, per questo, decide di tornare ...

Una Vita - Anticipazioni : torna Huertas Lopez - l’ex amante di Felipe : Felipe e Huertas - Una Vita Ritorno improvviso nelle puntate italiane di Una Vita in onda nei prossimi giorni: gli abitanti di calle Acacias scopriranno infatti che Huertas Lopez (Sandra Blazquez), l’ex amante di Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), è la rappresentate dei minatori del giacimento d’oro di Ramon Palacio (Juanma Navas) e Rosina Rubio (Sandra Marchena). La donna, appena metterà piede nella cittadina, stringerà un legame ...

Beautiful - Anticipazioni USA : una nuova donna attratta da RIDGE - chi è? : Le anticipazioni per le puntate americane di Beautiful in onda a maggio segnalano che una nuova donna cadrà vittima del fascino di RIDGE Forrester. Parliamo di Shauna Fulton, new entry della soap e madre di Flo, che ha recentemente scoperto essere nata da un flirt che, anni fa, sua madre ebbe con Storm Logan. Dal canto suo, Shauna è sempre stata convinta che la figlia fosse stata concepita durante l’avventura di una notte con Bill Spencer, ...

Anticipazioni Una Vita : Ursula ricorda di essere stata abusata in passato : Le avventure della popolare telenovela di origini iberiche “Una Vita” scritta dall’autrice Aurora Guerra sono sempre più entusiasmanti. Presto i telespettatori italiani verranno a conoscenza del turbolento passato di Ursula Dicenta. La dark lady dello sceneggiato avrà dei ricordi sulla sua gioventù, precisamente di quando doveva convolare a nozze con un ricco pretendente. L’ex governante grazie all’aiuto dell’investigatore Riera, ripenserà a ...