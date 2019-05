Ansia e stress per la qualità del luogo di lavoro per oltre 5 milioni di italiani

1° Maggio - Uecoop : Ansia e stress per 5 - 3 milioni di lavoratori : “Con 5,3 milioni di dipendenti che soffrono di ansia, stress, insonnia cresce la preoccupazione per la qualità della vita nei luoghi di lavoro“: è quanto afferma un’analisi di Uecoop, l’Unione europea delle cooperative mondo del lavoro, su dati Censis/Eudaimon in occasione della festa del Primo Maggio. “Se da una parte negli ultimi 25 anni è aumentato il livello di sicurezza sui luoghi di lavoro e l’attenzione agli ambienti in ...

Università : uno studente su 2 in crisi a causa di Ansia e stress : Influenze economiche, politiche, sociali e tecnologiche hanno cambiato radicalmente la vita quotidiana e il futuro dei giovani, contribuendo ad accrescere non solo ansia e incertezza tra gli studenti universitari, ma anche un bisogno sempre maggiore di ascolto e aiuto. Uno scenario preoccupante confermato da una ricerca dell’American College Health Association, secondo cui il 52% dei ragazzi si sente in difficoltà a causa dall’eccessivo accumulo ...

Stress e Ansia aumentano per chi è sempre connesso. Ecco come correre ai ripari : L’ansia è un fiume sotterraneo, che fluisce in quella parte nascosta delle nostre vite di cui magari ci vergogniamo; e spesso non troviamo neppure il coraggio di parlarne. Ma sono tante le persone che ne soffrono: più del 30% della popolazione va incontro a questa difficoltà nel corso della propria vita. E le cose stanno peggiorando ora con il digitale e il fatto di essere sempre online. L’iperconnessione, infatti, aumenta i fenomeni dell’ansia ...

Fare shopping è terapeutico : abbassa Ansia e stress e aiuta a mantenersi in forma : È uno studio davvero interessante quello portato a termine da alcuni ricercatori di Taiwan e Australia in merito agli effetti benefici che lo shopping avrebbe sulle persone. Per la prima volta in assoluto, infatti, la scienza ha dimostrato che Fare acquisti più volte alla settimana aumenta il senso di autostima ma apporta anche benefici, e tanti, alla salute. Basti pensare che, ad esempio, aiuta a ridurre l'insorgere di malattie cardiovascolari ...

Fare shopping è terapeutico : abbassa Ansia e stress e aiuta a mantenersi in forma : Lo shopping cura la mente e l'animo . Non è solo una scusa usata da chi ha le mani bucate, ma lo dice la scienza. Gli spendaccioni di tutto il mondo ora avranno un alibi perfetto per concedersi qualche acquisto in più, visto che secondo uno studio scientifico c ondotto da un pool di ricercatori di Taiwan e Australia su 1.900 volontari di ...

Studenti in crisi - tra Ansia e stress : necessario “supportare i ragazzi durante il percorso accademico” : Influenze economiche, politiche, sociali e tecnologiche hanno cambiato radicalmente la vita quotidiana e il futuro dei giovani, contribuendo ad accrescere non solo ansia e incertezza tra gli Studenti universitari, ma anche un bisogno sempre maggiore di ascolto e aiuto. Uno scenario preoccupante confermato da una ricerca dell’American College Health Association, secondo cui il 52% dei ragazzi si sente in difficoltà a causa dall’eccessivo accumulo ...

Dall’Ansia allo stress - dai problemi digestivi ai tumori : ecco la tisana dalle numerose proprietà benefiche : Il tiglio è un albero alto e foglioso comune in Asia, Europa e Stati Uniti. Nel corso degli anni, sono state utilizzate varie parti dell’albero, come i fiori, la corteccia e le foglie, per scopi medici, soprattutto sotto forma di tisane e altre bevande. Le due specie più comuni di tiglio utilizzate per le tisane sono Tilia cordata e Tilia platyphyllos. La tisana a base di tiglio offre numerosi benefici per la salute, che riportiamo di ...