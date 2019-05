Annunciato ufficialmente il film di Saints Row

eurogamer

(Di mercoledì 1 maggio 2019) Dopo la pubblicazione del trailer deldi Sonic the Hedgehog, apprendiamo che anche un altro famoso franchise videoludico si prepara a sbarcare al cinema, ovveroRow.Come riporta Dualshockers, Deadline hache unbasato sul gioco è al momento in produzione, F. Gary Gray (The Fate of the Furious, Straight Outta Compton e The Italian Job) guiderà il progetto mentre la scrittura sarà affidata a Greg Russo. IlsuRow sarà prodotto in collaborazione con Fenix Studios, Koch Media ed Occupant Entertainment, al momento non è stata indicata nessuna finestra per quanto riguarda la data di uscita.Senza dubbioRow è gioco molto popolare e vanta un gameplay davvero solido e divertente, tuttavia la saga ha sempre mostrato il fianco ad una narrazione non troppo esaltante e viene da chiedersi come si sia arrivati a scegliere proprio questa serie per un ...

