Analisi Tecnica | Future E-mini Nasdaq 100 del 30 04 2019

finanza.lastampa

(Di mercoledì 1 maggio 2019) Chiusura del 30 aprile Seduta debole per il derivato sui titoli Tech americani , con chiusura in calo a 7.799,5. L'di medio periodo conferma la tendenza positiva delsull'E-...

JunaidSamodien_ : RT @RosarioGiuliana: Il dato che più fa temere gli avversari, in special modo #Ferrari, è che la #W10 sembra non avere punti di debolezza.… - FP_15 : Da ascoltare e far ascoltare la puntata odierna di La Versione di Oscar di Radio24. Analisi tecnica, storica e pros… - mecofari : Report serale analisi tecnica forex mattutina del 30 Aprile 2019 -