Aladdin | il nuovo film Disney | trama | cast e quando esce

Aladdin : tante scene inedite nel nuovo spot esteso del live-action Disney : Dopo esserci gustati il recente full trailer italiano sulle note della celebre canzone Il mondo è mio , è giunto il momento di goderci anche un nuovo spot esteso con numerose scene inedite di Aladdin , l'adattamento live-action del classico Disney del 1992, diretto da Guy Ritchie . ...

Naomi Rivieccio doppierà Jasmine nelle scene cantante di Aladdin - ecco un nuovo trailer : Un mondo incredibile. È un vero onore poter interpretare le canzoni di una delle Principesse Disney che amo di più e in cui più mi identifico perché Jasmine, come me, è una ragazza indipendente, ...

Aladdin : nel nuovo spot il Genio di Will Smith e Jafar in azione! : ... il viaggio sul tappeto volante del finto principe Aladdin e della sua principessa accompagnati dalle note di una delle canzoni più romantiche dell'universo Disney, Il mondo è mio. C'è anche il tempo,...

Aladdin - ecco il nuovo trailer della versione live action : È finalmente arrivato il nuovo trailer ufficiale del film live-action tratto dal classico Disney Aladdin. E quello che si vede nell’anticipazione della pellicola diretta da Guy Ritchie potrebbe fugare i dubbi degli scorsi mesi su un adattamento che non sarebbe all’altezza dell’originale. Le perplessità più grandi riguardavano il Genio della lampada, a cui presta il volto Will Smith. La sua interpretazione qui sembra brillante e potrebbe non far ...

Aladdin : il nuovo esilarante trailer del film : Un trailer che ci mostra i paesaggi magici e incantati del mondo di Aladdin. Guy Ritchie torna dietro la macchina da presa per dirigere uno dei film più attesi del 2019.