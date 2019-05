Al via il concerto primo maggio Ambra ' Diritti | lavoro e Europa'

1 maggio - al via il concertone di Taranto con le battaglie sul clima. Lo striscione : ‘Cambiano gli attori ma restano i tumori’ : Un primo maggio di protesta, con la musica a fare da collante. “Dal 1965 cambiano gli attori ma restano i tumori“: è lo striscione che campeggia sotto il palco del concertone di Taranto, ormai da sei anni il luogo che fa da megafono a idee, riflessioni e battaglie sociali. “Protesta, ma anche proposta e sfogo, perché siamo arrabbiati”, ha spiegato al Fatto Quotidiano Michele Riondino, direttore artistico del concerto insieme ...

Problemi di salute per Umberto Tozzi - concerto con Raf a Bari rinviato : Questo l'elenco delle nuove date: 13 maggio - MILANO - MEDIOLANUM FORUM 16 maggio - FIRENZE - NELSON MANDELA FORUM 18 maggio - ROMA - PALAZZO DELLO SPORT 19 maggio - EBOLI - PALA SELE, data ...

Staffetta antifascista con concerto rinviata al 5 maggio : La 'Staffetta antifascista' di Comitato antifascista ed Antirazzista e di ANPI Vercelli, in programma per domenica 14 aprile, è stata rinviata , causa maltempo, a domenica 5 maggio con le stesse ...

Video e foto del concerto di Marco Mengoni a Berlino - al via il tour per Atlantico con la leg continentale : Si avvia con il concerto di Marco Mengoni a Berlino il tour che l'artista di Ronciglione ha pensato per il supporto di Atlantico, il nuovo album che ha rilasciato il 30 novembre scorso e dal quale ha appena estratto Muhammad Ali, già corredato di un suo Video ufficiale. Il Tempodrom della Capitale tedesca ha quindi ospitato la prima resa live di Atlantico che va ad aprire le date europee come anteprima del tour che terrà anche in Italia a ...

Rinviato il concerto di Manuel Agnelli a La Spezia del 21 aprile : info validità biglietti e rimborso : Il concerto di Manuel Agnelli a La Spezia del 21 aprile è Rinviato. Si tratta di una delle date di An evening with, evento che il leader degli Afterhours sta tenendo con Rodrigo D'Erasmo in giro per l'Italia con gli spettacoli che stanno tenendo nei teatri prima dell'unica data della band a Bologna. Il live era in programma il 21 aprile come da calendario, ma lo spettacolo è stato rimandato al 28 aprile con possibilità di richiesta di ...

Scaletta del concerto di Giorgia ad Ancona - al via il Pop Heart Tour in un trionfo di cover e d’amore (video) : Il concerto di Giorgia ad Ancona apre ufficialmente la lunga serie di concerti che l'artista romana ha concepito per il supporto di Pop Heart, nuovo album di inediti che ha rilasciato nel mese di novembre e che ha voluto anticipare con Le tasche piene di sassi di Jovanotti. Nella Scaletta sono quindi presenti i brani dell'album rilasciato pochi mesi fa ma anche tanti successi di carriera che vanno ad arricchire una setlist lunghissima nella ...

Rinviato il concerto dei Thegiornalisti a Reggio Calabria del 3 aprile - Tommaso Paradiso è malato : nuova data e biglietti : Il concerto dei Thegiornalisti a Reggio Calabria è Rinviato. Le condizioni di Tommaso Paradiso, che già aveva lamentato una tracheite sul palco del PalaFlorio di Bari, non consentono di affrontare lo spettacolo in programma al PalaCalaFiore per il 3 aprile. La nuova data è fissata per il 4 maggio. I partecipanti al concerto di Bari possono conservare il biglietto per una nuova data che sarà presto annunciata, così come promesso da Tommaso ...

Sfera Ebbasta Popstar Tour - invia un video e ottieni i biglietti omaggio per il concerto di Roma : L?attesissimo Sfera Ebbasta Popstar Tour 2019 parte dal Palazzo dello Sport di Roma il prossimo 17 aprile, e Leggo riserva ai suoi lettori l?opportunità di partecipare al live...