Africa | la più grande area di libero scambio al mondo

Africa : ciclone tropicale Kenneth si abbatte tra Tanzania e Mozambico. Tra i piu' forti di sempre! : A distanza di poco più di un mese dal devastante ciclone Idai, un nuovo vortice tropicale si sta abbattendo sull'Africa orientale, come mai accaduto prima d'ora. Ancora una volta è il Mozambico a...

Un Africano il più ricco della storia : Non si finisce mai di conoscere la storia, che molto si basa nella sua evoluzione sulla capacità finanziaria dei protagonisti. Storici e ricercatori hanno fatto i conti in tasca ai grandi personaggi ...

Il Mozambico è stato raggiunto dal ciclone Kenneth - il più forte ad avere mai colpito lo stato Africano : Il Mozambico è stato raggiunto dal ciclone Kenneth, definito dai meteorologi il più violento che abbia mai colpito lo stato africano: viaggia a una velocità di 250 chilometri orari e alcune costruzioni nella regione costiera di Cabo Delgado, a nord, sono già

Ghana. I droni umanitari in Africa : vaccini nei luoghi più isolati. 24h al giorno : Questa settimana, però, è stata lanciata la più grande rete di distribuzione di vaccini nel mondo grazie all'uso di «droni umanitari». Gavi, la alleanza pubblico-privato per i vaccini fondata dal ...

Non solo Libia : l'Africa è sempre più democratica - e le guerre sono sempre meno - : ... conferma Giovanni Carbone, professore ordinario di Scienza Politica all'Università degli studi di Milano e autore di importati ricerche su politica ed economia dei paesi dell'Africa subsahariana. ...

Nord Africa di nuovo polverieraE chi rischia di più è proprio l'Italia : Libia sull'orlo della guerra civile e nuova primavera araba in Algeria: il Nord Africa è di nuovo nel caos e spaventa l'Italia. Si "salva" solo l'Egitto del dittatore Al Sisi Segui su affaritaliani.it

Arte Africana a Bologna - al Museo Civico Archeologico la più grande mostra mai realizzata : Fino all'8 settembre, il Museo Civico Archeologico di Bologna ospita la più grande mostra mai realizzata in Italia di Arte africana, dall'antichità ai giorni nostri. L'esposizione, curata da Ezio Bassani e Gigi Pezzoli, racconta un'Arte relegata troppo a lungo, da secoli di colonialismo e sfruttamento economico, ad artigianato e a manufatti di carattere rituale.Continua a leggere

Dove non c'è Francia l'Africa vola Il Ghana ora cresce più della Cina : Non solo problemi e povertà. In Africa ci possono anche essere sviluppo e stabilità. Per esempio in Ghana. Particolarità? La Francia è fuori dalla top 8 dei suoi partner economici. Caso più unico che raro Segui su affaritaliani.it

[La storia] Il più ricco oggi è Bezos ma il sovrano Africano Musa l'avrebbe fatto impallidire : è stato il più ricco di sempre : Nelle classifiche dei Paperoni del mondo attualmente Jeff Bezos , patron di Amazon , figura nel gradino più alto. La sua ricchezza ammonterebbe stando a Forbes a ben 131 miliardi di dollari . Eppure ...

Jeff Bezos è il più facoltoso al mondo - il più ricco mai vissuto era in Africa : Jeff Bezos, fondatore di Amazon, è l'uomo più ricco del mondo, secondo Forbes. Con circa 131 miliardi di dollari Bezos è l'uomo più ricco della storia moderna, ma non l'uomo più ricco di tutti i tempi ...