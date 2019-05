60 GB di Internet in 4G e minuti e SMS illimitati a 6 | 90 euro? Prorogata la super offerta

TIM prepara un’offerta incredibile : tutto illimitato (SMS - minuti e Internet) a 29 euro al mese : Secondo alcune indiscrezioni, che sembrano affidabili, TIM dovrebbe lanciare a giorni un'offerta con tutto illimitato dal nome TIM Infinity Unlimited D e attivabile dai già clienti selezionati. L'articolo TIM prepara un’offerta incredibile: tutto illimitato (SMS, minuti e Internet) a 29 euro al mese proviene da tuttoAndroid.

Iliad - Ho e Tre : offerte mobile Internet e minuti a maggio 2019 : Iliad, Ho e Tre: offerte mobile internet e minuti a maggio 2019 Gli operatori continuano a sfidarsi a colpi di offerte anche a maggio 2019. Iliad, Ho e WindTre – ma anche Vodafone e Tim – verso la conferma di molti piani tariffari di successo ma non mancano le novità nei listini delle aziende. Iliad e Ho: confermate le offerte di successo Non si può non ricordare tra i piani tariffari che saranno attivi anche a maggio 2019 quella di ...

Tim - Wind e Vodafone : offerte mobile Internet e minuti a maggio 2019 : Tim, Wind e Vodafone: offerte mobile internet e minuti a maggio 2019 Giunti alle porte di maggio, è arrivato il momento di dare un’occhiata alle migliori offerte mobile proposte da Tim, Wind e Vodafone per il nuovo mese. Tra minuti, Giga e promozioni per vecchi e nuovi clienti, ecco una panoramica sulle più interessanti promozioni di maggio 2019 proposte dalle principali compagnie telefoniche. Le migliori offerte mobile Tim di maggio ...

Minuti illimitati e 50 GB di Internet a 6 - 99 euro con Wind Smart : ecco come attivarla : Wind Smart, la succulenta offerta di Wind dal contenuto costo mensile, è tornata ed è pronta a tentare tutti coloro che attualmente sono clienti di un operatore virtuale, fatta esclusione per un paio. L'articolo Minuti illimitati e 50 GB di Internet a 6,99 euro con Wind Smart: ecco come attivarla proviene da TuttoAndroid.

TIM introduce nuove offerte speciali : 30 GB di Internet - minuti e SMS illimitati a 7 euro al mese : TIM continua a tentare gli utenti di altri operatori con interessanti offerte: Tim 7 ExtraGo New è la nuovissima iniziativa operator attack, precedente alla modifica di alcune promozioni. Questa tipologia di offerte è dedicata esclusivamente ai clienti provenienti da uno o più specifici operatori. Gli interessati dovranno effettuare la portabilità, recandosi presso un negozio TIM aderente. Le […] L'articolo TIM introduce nuove offerte ...

TIM con un’offerta da urlo : minuti e SMS illimitati e 30 GB di Internet a 7 euro al mese : A partire da oggi, 19 aprile 2019, i clienti di Iliad e degli altri operatori virtuali, a esclusione di ho. Mobile e Kena Mobile, possono passare il loro numero a TIM attivando la nuova offerta TIM 7 ExtraGo New, che include un bel pacchetto a 7 euro. L'articolo TIM con un’offerta da urlo: minuti e SMS illimitati e 30 GB di Internet a 7 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

Minuti e SMS illimitati e 50 GB di Internet a 9 - 99 euro al mese? Ecco come attivare TIM Titanium Go : Ecco come avere SMS e Minuti illimitati e 50 GB di Internet in 4.5G con TIM a 9,99 euro al mese. Vi spieghiamo come attivare TIM Titanium Go! L'articolo Minuti e SMS illimitati e 50 GB di Internet a 9,99 euro al mese? Ecco come attivare TIM Titanium Go proviene da TuttoAndroid.

Vodafone sfida Iliad alla grande : 60 GB di Internet - minuti illimitati e 50 SMS a 15 euro al mese : Vodafone lancia subito la sfida a Iliad, e alla sua Giga 70, proponendo un'offerta ricca di contenuti e in modo particolare di traffico dati Internet dal nome Vodafone Shake Remix Unlimited Cool. L'articolo Vodafone sfida Iliad alla grande: 60 GB di Internet, minuti illimitati e 50 SMS a 15 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

Bonus telefono e Internet - sconti e minuti gratis : requisiti - importo - domanda : Non tutti sanno che chi possiede in casa propria un telefono fisso e si trova in difficoltà economica e in presenza di alcuni requisiti previsti può richiedere un Bonus telefono e internet 2019. Si tratta di particolari agevolazioni economiche stabilite dall’Autorità per le garanzie delle comunicazioni (Agcom) per facilitare i cittadini meno abbienti nell’accesso alla rete fissa del telefono. Un mix di sconti e minuti gratis a cui è possibile ...

