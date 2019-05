1° MAGGIO FESTA DEI LAVORATORI MA ANCHE DEI DIPENDENTI MILITARI E CIVILI DELLA EX CROCE

FOTO La festa dei bagnini accende il Primo MAGGIO in Piazzale Fellini : Il flusso di riminesi e turisti lungo il PSR Village si è goduto una giornata di piena estate con un programma fittissimo di eventi e spettacoli: concertone degli Old Red Bycicle, esibizione dei ...

DIRETTA Concerto Primo MAGGIO e manifestazioni : ultime notizie | : Sindacati in piazza a Bologna. Il leader della Cgil Landini lancia un appello all'unità : "Ragioni storiche che portarono a divisione non esistono più". Ambra sul palco a Roma: "Qui per diritti, ...

1 MAGGIO - l'origine della Festa del lavoro : Oggi, 1 maggio, si celebra in tutto il mondo la Festa del lavoro. La scelta della data non è casuale e ha origine dai sanguinosi eventi avvenuti a Chicago nel 1886. Il primo maggio i lavoratori della ...

Corteo Primo MAGGIO Torino - in ospedale 2 manifestanti e poliziotto : Due manifestanti e un poliziotto rimasti feriti negli scontri al Corteo del Primo Maggio di Torino sono stati portati in ambulanza in ospedale, ma le loro condizioni non sono gravi. Nei tafferugli ...

1°MAGGIO - Salvini : festa tutti lavoratori : 15.38 Il primo maggio, "è come il 25 aprile: è la festa di tutti i lavoratori, non è la festa dei lavoratori di sinistra,dei sindacati o dei cantanti di sinistra", ha detto il ministro Salvini contestato da un gruppo di persone a Tivoli,dove sta tenendo un comizio."Un applauso ai nostalgici di Che Guevara e Stalin.Voi con il lavoro non c'entrate niente". Quanto a Di Maio,secondo cui ci sarebbero parlamentari della Lega che chiedono a Siri di ...

Primo MAGGIO - i rider manifestano davanti alla sede di Glovo : “Traditi dal governo per marketing politico” : “Siamo i braccianti metropolitani”. Angelo è uno dei rider di Deliverance Milano che questo pomeriggio ha manifestato di fronte alla sede di Glovo. Per scioperare si sono disconnessi dall’App e oggi non effettueranno consegne per chiedere Maggiori diritti e tutele: “Il governo ha già dimostrato di aver tradito le aspettative dei lavoratori facendo finta di aderie alla nostra causa per fare marketing politico” L'articolo Primo Maggio, i rider ...

Manifestazioni 1 MAGGIO a Parigi - scontri e disordini a Montparnasse | : Durante il corteo dei sindacati, al quale si sono aggiunti centinaia di gilet gialli, c'è stato un lancio di sassi e oggetti verso la polizia, che ha risposto con i lacrimogeni. La prefettura ha ...

Europa sociale per il Primo MAGGIO di festa : Il Primo Maggio non è un giorno come tutti gli altri. È il giorno in cui ci ricordiamo che il lavoro è un diritto sancito dalla Costituzione italiana, è fatica, ma anche emancipazione e realizzazione personale. Ed è per questo che a 25 giorni dalle elezioni europee più importanti della nostra storia contemporanea noi di Europa Verde vogliamo celebrare il lavoro con tre proposte concrete per un'Unione ...

Auguri 1 MAGGIO - Festa del lavoro/ Video e citazioni per celebrare i lavoratori : Auguri di buon primo maggio, Festa del lavoro 2019: cosa scrivere ai colleghi? Le frasi più celebri, da Pavese a Mandela e i Video da inviare.

Salvini : '1 MAGGIO è festa di tutti - non di sindacati e cantanti di sinistra' : Frecciata polemica del ministro dell'Interno, Matteo Salvini sul primo maggio. 'è come il 25 aprile: è la festa di tutti i lavoratori, oggi, non è la festa dei lavoratori di sinistra o dei sindacati ...

Salvini : "1 MAGGIO è festa di tutti - non di sindacati e cantanti di sinistra" : Frecciata polemica del ministro dell'Interno, Matteo Salvini sul primo maggio. "è come il 25 aprile: è la festa di tutti i lavoratori, oggi, non è la festa dei lavoratori di sinistra o dei sindacati di sinistra o dei cantanti di sinistra. È la festa di tutti gli italiani che lavorano, anche in maniera autonoma, quindi partite Iva, artigiani, commercianti, piccoli imprenditori?", ha detto Salvini parlando a Tivoli. Il leader leghista ha poi ...

Corteo primo MAGGIO a Torino - manifestanti No Tav bloccati dalla polizia : (Agenzia Vista) Torino, 01 Maggio 2019Uno spezzone di Corteo formato da centri sociali ha cercato di passare in testa al Corteo subendo però la resistenza della polizia, cariche in piazza Vittorio e in via Po. _Courtesy Facebook GianLuca PilotFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Agenzia Vista (Agenzia Vista) Torino, 01 Maggio 2019Uno spezzone di Corteo formato da centri sociali ha cercato di passare in testa al Corteo ...

Primo MAGGIO - Di Maio : mai più una Festa del lavoro senza salario minimo : Il capo politico dei 5 Stelle frana sulle autonomie regionali. Ed è più morbido sui sindacati, in passato criticati,: «Non si governa senza interloquire con corpi intermedi»