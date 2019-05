1 Maggio | che senso ha festeggiare il lavoro che non c' è?

Perché gli Stati Uniti non festeggiano il Primo Maggio (che viene da Chicago) : Una protesta contro i tagli al personale alla University of Massachusetts Boston (foto: John Tlumacki/The Boston Globe via Getty Images ) Oggi, Primo maggio, molti paesi del mondo celebrano la Festa dei lavoratori, proclamata ufficialmente a Parigi nel 1889 in occasione di un incontro della Seconda internazionale, l’organizzazione che riuniva i partiti socialisti e laburisti in Europa. Negli Stati Uniti, invece, la ricorrenza è rimandata a ...

Perché il primo Maggio è la Festa dei lavoratori : Il giorno dedicato ai lavoratori ha origine dalle lotte degli operai che, prima negli Stati Uniti e poi in Europa nel corso della seconda metà dell’Ottocento, sono scesi in sciopero per rivendicare il diritto alle otto ore di lavoro e a un miglioramento delle condizioni di trattamento economico. La Rivoluzione industriale che nei Paesi più evoluti dell’Occidente aveva trasformato contadini e piccoli artigiani in ...

Politiche Giovanili. All'Ars giovedì 2 Maggio dibattito su nuova legge : ... parla di cittadinanza attiva e partecipazione ai processi decisionali della vita democratica attraverso lo sviluppo di Politiche coordinate con i Comuni e il mondo dell'associazionismo la ...

La Rua al Primo Maggio : ‘Ci fa piacere esserci e l'indie ci arriva anche in modo diverso’ : Li abbiamo conosciuti sul palco di Amici 15 e si sono sempre contraddistinti per la loro grande energia. I La Rua si sono formati ad Ascoli Piceno dall’unione artistica tra Daniele Incicco e il produttore Dario Faini. Dal quel momento il loro sound particolare pop e nu-folk ha cominciato a farsi strada nella mondo della musica. Poi, si sono aggiunti William D’Angelo (chitarra), Davide Fioravanti (piano, glockenspiel e fisarmonica), Nacor ...

Primo Maggio di polemiche femminili. Ambra : "Poche donne sul palco? I problemi sono altri". Di Michele : "Sei come gli uomini" : Primo maggio di musica... e polemiche. "Poche donne sul palco del Concertone del Primo maggio a Roma? I problemi sono altri, il male è altrove". Ambra Angiolini, che condurrà la manifestazione di San Giovanni a Roma insieme a Lodo Guenzi, si scalda sulla questione quote rosa. "Io non mi sento offesa - aggiunge Ambra -, questa è la radiografia della situazione discografica italiana, dunque il problema è a monte. In hit ...

Alla festa primo Maggio di Bologna approdano anche le vertenze iblee : La Cisl si prepara Alla festa del 1° maggio a Bologna e annuncia che si parlerà anche delle vertenze iblee, soprattutto delle carenze infrastrutturali

Primo Maggio - storia e significato. Perché la Festa del Lavoro si celebra proprio domani : Sono molti i paesi del mondo che il Primo maggio di ogni anno si fermano per celebrare la Festa del Lavoro, nata come momento di lotta per i diritti dei lavoratori, indipendentemente dal loro status sociale ed economico. Ma ...

Concerto primo Maggio - Ambra sbotta : "Poche donne? Non siamo responsabili" : Ambra si infuria per il Concerto del primo maggio . Alla conferenza stampa di presentazione dell'evento che si terrà come ogni anno domani a Roma, qualcuno fa notare all'attrice che le donne che ...

Ambra risponde a muso duro alla polemica sul Primo Maggio maschilista. Sul palco anche la Venier : "Una testa pensante"; "Una donna che ha una grande lucidità e una capacità unica di obbligarti a pensare un po' meglio quando parli". Gli organizzatori del Concertone del Primo Maggio sono ...

Primo Maggio - Ambra furiosa : “Poche donne sul palco? Piantiamola di creare polemiche inutili” : “Vi sembra davvero una polemica? Io sono una donna sto molto attenta a queste e io da donna non mi sento offesa perché non ho contato quante donne ci sono sul palco. Se questa è una radiografia del paese vuol dire che il problema è a monte. Il Primo Maggio non ha fatto una selezione in base a uomo o donna, parliamo della sicurezza sul lavoro, dobbiamo piantarla di far scoppiare polemiche senza senso. Sfido qualsiasi donna intelligente a ...

Concerto primo Maggio a Taranto - il programma e tutti gli ospiti : ci sono anche Ilaria Cucchi - Mimmo Lucano e Pietro Marrone : Da ormai sei anni, a Taranto, è tradizione festeggiare il primo maggio con il “contro-Concertone”. anche quest’anno il palco del Parco Archeologico delle Mura Greche farà da megafono a idee, riflessioni e battaglie sociali. “Chi pensa di averci in pugno sappia che i pugni abbiamo appena cominciato a stringerli” è il titolo di questa edizione, organizzata dal Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti con la collaborazione dei ...

La scaletta del concerto del Primo Maggio a Roma. Ambra chiude la polemica : "Poche donne sul palco? I problemi sono altri" : "Poche donne sul palco del concertone del Primo Maggio a Roma? I problemi sono altri, il male è altrove". Ambra Angiolini, che condurrà la manifestazione di San Giovanni a Roma insieme a Lodo Guenzi, si scalda sulla questione quote rosa. "Io non mi sento offesa - aggiunge Ambra -, questa è la radiografia della situazione discografica italiana, dunque il problema è a monte. In hit parade le donne sono due nelle prime ...

Concerto primo Maggio - ci sarà anche Ilaria Cucchi : Al Concertone del primo maggio ci sarà anche Ilaria Cucchi che salirà sul palco per raccontare l'aspetto più umano della triste vicenda che ha colpito la sua famiglia'. È quanto annuncia Massimo ...