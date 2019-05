1° maggio | a Bologna la manifestazione dei sindacati insieme per il lavoro

Primo maggio - Cgil-Cisl-Uil a Bologna : 7.23 Appuntamento a Bologna, dopo 17 anni, dei sindacati confederali per la Festa del lavoro del Primo maggio. Al centro della manifestazione i temi dei diritti,tutela del lavoro,welfare, sviluppo ed Europa,quest'ultima ritenuta una "scelta irrinunciabile".Cgil,Uil e Cisl chiedono all'Ue di cambiare, per offrire prospettive"vivibili"ai giovani Manifestazioni anche in altre città. A Roma,a Piazza San Giovanni, il tradizionale Concertone.

Alla festa primo maggio di Bologna approdano anche le vertenze iblee : La Cisl si prepara Alla festa del 1° maggio a Bologna e annuncia che si parlerà anche delle vertenze iblee, soprattutto delle carenze infrastrutturali

Tumore ovarico - l’8 maggio è la Giornata Mondiale : Bologna si illumina di azzurro contro il killer silenzioso : Quasi 50 mila: è il numero di italiane che in questo momento convivono con un Tumore dell’ovaio. Un Tumore subdolo, di cui non si parla abbastanza; è la malattia tumorale femminile meno conosciuta, più sottostimata, ma anche la più letale: in Italia lo scorso anno sono stati diagnosticati 5.200 nuovi casi e solo il 39% delle pazienti colpite sopravvive a 5 anni dalla diagnosi (dati AIOM). Una malattia dai sintomi vaghi: la diagnosi precoce ...

Maltempo e freddo : a Bologna riscaldamenti accesi fino al 6 maggio : Il Comune di Bologna ha annunciato una proroga per l’accensione dei riscaldamenti fino al 6 maggio: “A fronte delle numerose richieste arrivate all’amministrazione da parte di cittadini che lamentano disagio nelle ore più fredde della giornata, e considerato che l’obiettivo primario è tutelare la salute delle fasce più deboli e cioè bambini, anziani e persone in condizioni precarie di salute, il sindaco Virginio Merola ha ...

Eventi Primo maggio 2019 : cosa fare a Roma - Milano - Bologna - Verona - Firenze e Taranto : ... dedicata a un artista simbolo del Rinascimento fiorentino, che vanta un percorso di oltre 120 opere tra dipinti, sculture e disegni provenienti dai più importanti musei e collezioni del mondo, dal ...

Ai Giardini Margherita di Bologna è festa con il 'GARDEN BEER' dal 30 aprile al 5 maggio : Il tutto come sempre accompagnato da un imperdibile CALENDARIO DI MUSICA LIVE , oltre a SPETTACOLI ed INIZIATIVE PER GRANDI E PICCINI , fra gli appuntamenti da non perdere quello di domenica 5 maggio ...

Primo maggio - a Bologna la manifestazione nazionale : Bologna ospiterà la manifestazione nazionale di Cgil, Cisl e Uil per il Primo Maggio . "Lavoro-Diritti-Stato Sociale, La Nostra Europa" è lo slogan scelto per quest'anno dai sindacati confederali per ...

25 aprile 2019 - a Bologna l'obiettivo è Salvini. Attacchi da piazza maggiore : Bologna, 25 aprile 2019 " "Dovremmo lanciare ora una raccolta fondi per regalare al ministro Salvini una copia della Costituzione". La 'proposta' dell'assessore regionale Patrizio Bianchi riassume il ...