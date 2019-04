Wall Street | previsto un avvio misto Domina tema trimestrali | domani focus Fed

Wall Street colleziona nuovi record ma Google perde colpi : Date queste premesse, è scontato che la Banca centrale confermerà la politica espansiva che ha consentito di ribaltare la tendenza dei listini, anche se, per la verità, l'economia reale stenta a ...

Wall Street incolore in attesa della Fed : Teleborsa, - Sosta intorno alla parità la Borsa di New York , in attesa di dettagli dalla Fed sulla politica monetaria che verranno dati in occasione del FOMC che inizia domani 30 aprile 2019. L'indice Dow Jones si attesta a 26.569,29 punti, mentre l' S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,47%...

Wall Street incolore in attesa della Fed : Sosta intorno alla parità la Borsa di New York , in attesa di dettagli dalla Fed sulla politica monetaria che verranno dati in occasione del FOMC che inizia domani 30 aprile 2019. L'indice Dow Jones ...

Wall Street - avvio poco mosso - S&P 500 e Nasdaq toccano nuovi record : New York, 29 apr., askanews, - Dopo un avvio poco mosso, lo S&P 500 e il Nasdaq Composite hanno raggiunto nuovi massimi intraday, dopo la seduta record di venerdì. Lo S&P 500 è cresciuto dello 0,17% a ...

Wall Street resta al palo in attesa Fed : Partenza cauta per la borsa americana , in attesa della riunione del FOMC della Fed che si concluderà mercoledì 1° maggio 2019 con la decisione sui tassi. Riflettori puntati anche sulle trattative ...

La catena alberghiera Marriott introdurrà un servizio per gli affitti brevi di case per fare concorrenza ad Airbnb - dice il Wall Street Journal : La catena alberghiera Marriott, la più grande al mondo, sta avviando una nuova attività di affitti brevi di case per fare concorrenza ad Airbnb e altre società simili, e, secondo alcune fonti del Wall Street Journal, potrebbe presentare la novità

Borsa : Europa debole attende Wall Street : ANSA, - MILANO, 29 APR - Le Borse europee proseguono in calo, in attesa dell'avvio di Wall Street con i futures in negativo. Peggiora Madrid, -0.9%,, dopo l'esito del voto e l'incertezza sulla ...

I settori su cui investire secondo uno dei fondi più brillanti di Wall Street : ... ad esempio, il fondo ha perso il 45%.' In questa fase, secondo Patel, gli investitori dovrebbero sovrappesare il mercato azionario statunitense rispetto al resto del mondo, grazie alla politica ...

Le trimestrali boom portano ai massimi Wall Street : Nulla di tragico è successo e, mentre nel resto del mondo è sembrato prevalere l'affaticamento per la lunga strada rialzista percorsa in questo primo quadrimestre del 2019, gli indici USA hanno ...

Wall Street vola su nuovi record - questa settimana fari sulla Fed : Chiusura in territorio nuovamente record per S&P 500 e Nasdaq Composite lo scorso venerdì grazie alla lettura preliminare del Pil Usa del primo trimestre. Tra gennaio e marzo l'economia americana è cresciuta del 3,2%, top di inizio 2015 e sopra le stime ferme a un +2,5%. I fari ora si spostano sulla Federal Reserve , che si riunisce il 30 aprile e l'1 maggio. I tassi ...

Uber verso Wall Street. Arriva mega investimento di Paypal : Mentre Uber si prepara a un' IPO da record a Wall Street , il debutto dovrebbe avvenire i primi giorni di maggio, Paypal ha reso noto un investimento da mezzo milione di dollari , 47 dollari per ...

Massimi storici a Wall Street : un bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto : Un bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Questo è il giudizio che si può dare di un mercato quando raggiunge un massimo storico. Sotto il profilo statistico la rottura di un massimo storico è quanto di ...

Frecciarossa 1000 treno al top in Europa per 'The Wall Street Journal' : Il Frecciarossa 1000 di Trenitalia non solo "rimane il treno più veloce d'Europa" con una velocità di punta di "223 miglia all'ora", ma "è uno dei migliori treni ad alta velocità del mondo con motori efficienti dal punto di vista energetico" grazie ai "carrelli silenziosi e privi di vibrazioni", ma anche per l'ottimo espresso "che ti aspetteresti in Italia". Questo il giudizio ...

Wall Street senza direzione con PIL e trimestrali : Rinvigorita in parte dall'aumento delle scorte e dal miglioramento delle esportazioni nette, non basta a Wall Street la pubblicazione del dato preliminare positivo sul PIL USA del primo trimestre per ...