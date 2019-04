Volley | Finale Scudetto 2019 | Perugia-Civitanova | inizia la battaglia Scontro titanico

oasport

(Di martedì 30 aprile 2019) Lasta perre,sono di nuovo una di fronte all’altra come dodici mesi fa, pronte per sfidarsi nell’attesissimadimaschile: serie al meglio delle cinque partite, si incomincia mercoledì 1° maggio con gara-1 che andrà in scena al PalaBarton. I Block Devils avranno il vantaggio del campo, un fattore fino a questo momento determinante: i Campioni d’Italia in carica non vincono un incontro in trasferta nei playoff da due anni ma allo stesso tempo non perdono in casa dalla gara-2 della2016 contro Modena. La corazzata umbra si affiderà tantissimo al calore del proprio pubblico per incominciare con il piede giusto dopo avere patito in semicontro Modena rischiando l’eliminazione, ora gli uomini di Lorenzo Bernardi sono pronti per risorgere e per tenere testa alla Lube chiamata subito a fare ...

