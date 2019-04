Volley | A2 Maschile | Bergamo-Piacenza atto secondo

Volley : A2 Maschile - Finale Play Off - Piacenza travolgente in Gara 1 : IL TABELLINO- GAS SALES Piacenza - OLIMPIA BERGAMO 3-0, 25-16, 25-22, 25-22, GAS SALES Piacenza: Paris 2, Klobucar 13, Tondo 13, Sabbi 15, Yudin 10, Fei 3, Cereda, L,, Fanuli, L,, Copelli 0, Canella 0.

Finale Scudetto Volley Maschile 2019 : quale sarà l’avversario di Civitanova? Calendario - date - programma - orari e tv : Civitanova è la prima squadra a essersi qualificata alla Finale Scudetto di volley maschile 2019. La Lube affronterà la vincente di Perugia-Modena che se la dovranno vedere nella decisiva gara-5 in programma domenica 28 aprile. I cucinieri, terzi in regular season, si sono sbarazzati di Trento e hanno così staccato il pass per l’atto conclusivo che giocheranno per il terzo anno consecutivo dopo il trionfo del 2017 e il ko del 2018 contro i ...

Volley : A2 Maschile - Bergamo sfiderà Piacenza per la Superlega : IL TABELLINO- OLIMPIA Bergamo - POOL LIBERTAS CANTÙ 3-2, 25-12, 29-31, 25-20, 28-30, 16-14, OLIMPIA Bergamo: Garnica 3, Tiozzo 15, Cargioli 11, Romanò 21, Shavrak 17, Erati 8, Franzoni, L,, Innocenti, ...

Volley : A2 Maschile - Play Off Promozione - Piacenza in Finale - Cantù-Bergamo alla bella : ROMA- La Gas Sales Piacenza espugna Spoleto in Gara 2 dei Play Off Promozione e conquista la Finale per andare in Superlega. Tutto rinviato a Gara 3 invece nella sfida che oppone la Pool Libertas ...

Volley : Play Off A2 Maschile - Roma - Alessano e Taviano salutano l'A2 : Roma- Ancora tre squadre salutano la Serie A2 e scivolano nella nascitura A3. Roma, Aurispa Alessano e Pag Taviano cadono sui campi della Sieco Service Ortona, della Gioiella Gioia del Colle e della ...

Volley : A2 Maschile - Play Off Promozione - Piacenza e Spoleto continuano la corsa : ROMA- Gas Sales Piacenza e Monini Spoleto staccano il pass per le Semifinali dei Play Off Promozione che porteranno una squadra a conquistare la Promozione in Superlega. In Gara 3 dei Quarti di Finale ...

Volley : A2 Maschile - Play Off Promozione - Piacenza e Spoleto in Semifinale : ROMA- Sono Gas Sales Piacenza e Monini Spoleto, come da pronostico, sfruttando il fattore campo in Gara 3 dei Quarti di Finale dei Play Off Promozione, rispettivamente contro Centrale Del Latte Sferc ...

Volley : A2 Maschile - Grottazzolina vince - Taviano retrocede : LA CRONACA DEL MATCH- Coach Zecca si affida alla consueta diagonale palleggiatore-opposto targata Tusch-Orefice, Ristic e Galasso schiacciatori, Serra e Scrimieri centrali con Catena libero; ...

Volley : A2 Maschile - Cantù e Bergamo chiudono i conti - due match alla bella : ROMA- Due formazioni, dopo Gara 2 dei Play Off promozione, festeggiano il passaggio alle Semifinali: Pool Libertas Cantù e Olimpia Bergamo. Vanno Gara 3 invece le sfide Gas Sales Piacenza-Centrale Del ...

Volleyball Nations League maschile - calendario : l'Italia esordirà il 31 maggio con l'Iran : Il riposo è ancora lontano per Zaytsev, Juantorena e gli altri big della Nazionale italiana di pallavolo guidata da Blengini. La stagione è entrata nella fase clou con le finali di Champions League e i play off di SuperLega, ma tra poco più di un mese ci sarà un altro appuntamento importante per le Nazionali: la Nations League. Campione in carica della manifestazione giunta alla seconda edizione è la Russia, vincitrice finale ai danni della ...

Volley : A2 Maschile - Macerata vìola il campo di Catania : LA CRONACA DEL MATCH- In campo sono scesi il capitano Juan Ignacio Finoli, con Cesare Gradi al posto due, al centro Federico Mazza e Filippo Porcello, di mano Francesco Corrado e Dusan Bonacic, ...

Volley : A2 Maschile - al via i Play Off per Superlega e permanenza : ROMA- Partono domenica alle 18.00 i Quarti di Finale dei Play Off Promozione Credem Banca che si giocheranno al meglio delle 3 partite. Una corsa ad otto che prevedono un solo pass per la Superlega ...

Volley : A2 Maschile - Todor Valchev - un bulgaro nella rosa di Macerata : In carriera Valchev, dopo essere cresciuto in Bulgaria, ha avuto diverse esperienze in giro per il mondo prima dell'approdo al Nancy, con una parentesi nella stagione 2017/2018 con il Narbonne, ...