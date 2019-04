Volkswagen Golf 8 dopo il salone di Francoforte

Volkswagen Golf 8 - arriverà a Francoforte 2019? : Della nuova Volkswagen Golf, ci sono in circolazione molti prototipi. Girano nelle strade di tutta Europa, ormai con mimetizzazioni minime. La nuova Golf 8 attesa già da tempo, ha subito diversi rinvii relativamente il proprio debutto. Ma sarà così diversa dalla precedente versione, da giustificarne tanta attesa? Nata nel 2012, il Golf 7 ha un’età tale (un tempo i modelli avevano una vita maggiore, ma sono cambiate le esigenze ...

Ancora problemi ‘software’ : la nuova Volkswagen Golf è già nei guai - rimandata a data da destinarsi [FOTO] : I problemi ‘software’ non sono di certo una novità per il gruppo tedesco. Questa volta però non si tratta di dieselgate, i ritardi sul debutto della nuova generazione di Volkswagen Golf sono infatti legati all’utilizzo di nuove tecnologie Inizialmente, la Volkswagen Golf 8 prevista per il 2020 sarebbe dovuta debuttare al Salone di Francoforte 2019. Stando ad alcune indiscrezioni, però, dovremo attenderla Ancora per ...

Volkswagen - ad Amburgo cinque Golf autonome "guidano da sole" in città : La guida autonoma avrà un ruolo fondamentale in questo senso', dice Michael Westhagemann , responsabile per Economia, trasporti e innovazione della città di Amburgo: 'Sono felice che il gruppo ...

Volkswagen - ad Amburgo cinque Golf autonome 'guidano da sole' in città : La guida autonoma avrà un ruolo fondamentale in questo senso', dice Michael Westhagemann , responsabile per Economia, trasporti e innovazione della città di Amburgo: 'Sono felice che il gruppo ...

Buon compleanno - Volkswagen Golf! : La Golf, l’auto europea di maggior successo, compie 45 anni. Il 29 marzo 1974, la Volkswagen a Wolfsburg avviò infatti ufficialmente la produzione di quella che sarebbe diventata la sua bestseller. Allora, nessuno alla Volkswagen aveva idea che l’erede del leggendario Maggiolino avrebbe venduto oltre 35 milioni di unità in tutto il mondo. In termini […] L'articolo Buon compleanno, Volkswagen Golf! sembra essere il primo su MotoriNoLimits ...

Volkswagen festeggia i gloriosi 45 anni dell'icona Golf : ... il modello che, anche grazie al design firmato da Giorgetto Giugiaro, diventata l'auto europea di maggior successo ed ha totalizzato - considerando tutta la produzione nel mondo - i 35 milioni di ...

Volkswagen - La Golf compie 45 anni - FOTO GALLERY : Il 29 marzo del 1974 dalla fabbrica Volkswagen di Wolfsburg uscì la prima Golf della storia. Da quel momento l'erede dell'iconico Maggiolino è stata talmente apprezzata da diventare l'auto più venduta in assoluto per il marchio tedesco: in 45 anni ne sono stati prodotti più di 35 milioni di esemplari. Per celebrare i suoi 45 anni di storia abbiamo così realizzato una galleria di immagini che ripercorre tutti i momenti più importanti della sua ...

La Volkswagen Golf compie 45 anni - : Il 29 marzo di 45 anni fa usciva dalla fabbrica di Wolfsburg, Germania, la prima Volkswagen Golf. Era la nascita di un fenomeno mondiale, calcolabile in 35 milioni di auto vendute fino a oggi. Il ...

Volkswagen : la Golf compie 45 anni - 35 mln unità vendute nel mondo : Milano, 29 mar., askanews, - La Golf, l'auto europea di maggior successo, compie 45 anni. Il 29 marzo 1974, la Volkswagen a Wolfsburg avviò ufficialmente la produzione di quella che sarebbe diventata ...

È festa in casa Volkswagen – 1974-2019 : Golf compie 45 anni [GALLERY] : Nel 2019 compie 45 anni l’auto tedesca dei record. Golf è la Volkswagen più venduta di sempre dal 1974, ne è stata ordinata una nuova ogni 41 secondi Volkswagen Golf, l’auto europea di maggior successo, compie 45 anni. Il 29 marzo 1974, la Volkswagen a Wolfsburg avviò ufficialmente la produzione di quella che sarebbe diventata la sua bestseller. Allora, nessuno alla Volkswagen aveva idea che l’erede del leggendario Maggiolino avrebbe ...

Volkswagen Golf - La 1.5 TGI a metano debutta in Italia : La Volkswagen introduce in Italia la variante aggiornata della Golf TGI a metano, che viene proposta a partire da 25.800 euro. La gamma include gli allestimenti Trendline, Business, Highline ed Executive con carrozzeria cinque porte e Variant. 422 km di autonomia omologata a metano. La vettura, come già accaduto per altri modelli del gruppo, è ora dotata del propulsore 1.5 sviluppato appositamente per l'applicazione bifuel a metano. ...

Torna finalmente a listino Volkswagen Golf TGI - la tedesca a metano diventa più potente [GALLERY] : Volkswagen Golf TGI,Torna finalmente a listino, la tedesca a metano diventa più potente e più economica La Volkswagen Golf TGI diventa ancora più dinamica ed efficiente grazie a un nuovo motore 1.5 TGI da 130 CV e 200 Nm disponibile sia con cambio manuale, sia con l’automatico doppia frizione DSG. L’aggiunta di un terzo serbatoio per il gas metano ne estende l’autonomia fino a 422 km (WLTP), mentre i costi di gestione sono ancora più ...

Volkswagen Golf 8 2019 : debutto rimandato - ecco perché : Volkswagen Golf 8 2019: debutto rimandato ecco perché debutto rimandato per l’ottava serie della Volkswagen Golf 8, una delle auto di punta dell’azienda tedesca sarà assente al Salone di Francoforte previsto per settembre 2019. La casa produttrice non nasconde alcuni problemi, tuttavia non legati secondo indiscrezioni a motivi tecnici bensì a strategie di marketing. Sarebbe infatti previsto un evento dedicato per la nuova Golf. ...