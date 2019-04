Vodafone Italia scoprì backdoor nei dispositivi di rete Huawei già nel 2011

Vodafone trovò vulnerabilità nelle reti Huawei in Italia nel 2011-12 : Huawei, il 5G e la sicurezza I report in questione sono datati, ma assumono una certa rilevanza ora che Huawei ha gli occhi del mondo addosso per le reti 5G : diversi Paesi, a partire dagli Stati ...

Lotta a due per la rete mobile più veloce d’Italia : i risultati di TIM - Vodafone - Wind Tre e Iliad ad aprile 2019 : Qual è la rete mobile più veloce d'Italia? Chi tra TIM, Vodafone, Wind, Tre e Iliad può fornire un'esperienza di navigazione più immediata in questo momento? La società Ookla ha appena aggiornato il suo report basato sulle rilevazioni del sito Speedtest.net al 25 aprile 2019, fornendo delle risposte ben precise a queste domande. Solo un mese fa, la stessa azienda aveva già fornito dei dati, imprecisi tuttavia, per la commistione del vettore ...

Piani a consumo Vodafone e Tre Italia aprile 2019 - : Costeranno invece 0,99 centesimi al minuto verso l'Europa e 2,40 euro verso il resto del mondo. In tutti i casi, comunque, ci sarà da pagare uno scatto alla risposta che sarà di 16 centesimi. Piano a ...

Vodafone ha la rete migliore in Italia - Iliad la peggiore : ecco la classifica in Italia : A dire di 4G Mark è Vodafone il miglior operatore telefonico Italiano per quanto riguarda la qualità e la velocità della rete mobile. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Vodafone ha la rete migliore in Italia, Iliad la peggiore: ecco la classifica in Italia proviene da TuttoAndroid.

Nessuna speranza per le eSIM su iPhone XS e XR in Italia? Desolante attesa non solo per Vodafone : Inizio primavera ancora senza eSIM in Italia. Chi ha acquistato un iPhone XS, Xs Max o anche iPhone XR non aspetta altro, oramai da mesi, che integrare nel proprio melafonino una seconda scheda telefonica virtuale ma questo incedibile plus gli è negato, senza alcuna soluzione. Cerchiamo di comprendere quale sia dunque la situazione reale per questa tecnologia. Agli inizi di febbraio, avevamo riportato gli ultimi feedback di Vodafone in ...

In Italia con Vodafone il Samsung Galaxy Fold : tutti i dettagli : Proprio ieri vi avevamo fatto sapere della possibilità di pre-ordinare il Samsung Galaxy Fold, il primo smartphone pieghevole del brand asiatico, a partire dal 26 aprile, con disponibilità effettiva dal 3 maggio. Tenete presente che le scorte, per ovvie ragioni, saranno limitate, e che quindi alloggeranno meglio quelli che si decideranno prima a prenotare. Si tratterà di una decisione niente affatto semplice, dato soprattutto il costo tutt'altro ...

Vodafone ha presentato un piano di ristrutturazione che potrebbe portare a 1.130 licenziamenti in Italia : Vodafone ha presentato un piano di ristrutturazione che potrebbe portare a 1.130 licenziamenti, il 15 per cento dei circa 7.000 dipendenti dalla società in Italia. Il piano è stato presentato ai sindacati, con cui Vodafone ha detto di voler avviare

Vodafone presenta le offerte RED Unlimited - le prime in Italia con 5G incluso : Vodafone lancia le nuove offerte Red Unlimited, di tipo all-inclusive, le prime a includere la connettività 5G, non appena sarà disponibile in Italia. L'articolo Vodafone presenta le offerte RED Unlimited, le prime in Italia con 5G incluso proviene da TuttoAndroid.